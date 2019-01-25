Hadi Magazin'i sunması beklenen ünlü isim Özge Ulusoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokuldan sonra Hacettepe Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü sınavını kazandı. İlk iki yıl bu üniversitede eğitim aldıktan sonra üçüncü sınıfta yatay geçiş ile Mimar Sinan Devlet Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geçti. Burada da bir yıl eğitim gördü ve son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale bölümünden mezun oldu.



2001 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında 3. 'lük ünvanını kazandı.



2003 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. lik derecesini kazandı.



Miss Turkey güzellik yarışmasından sonra Uğurkan Erez ile tanıştı ve profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesiyle adım attı. Aynı yıl eğitim hayatına da yeniden adım attı ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi bölümünü kazanarak ikinci üniversite hayatı başlamış oldu. Bu bölümden 2007 yılında mezun oldu ve ikinci üniversite eğitimini tamamladı.



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