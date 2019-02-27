Görevden alınan PTT Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kenan Bozgeyik kimdir, neden görevden alındı! İşte biyografisi ve mesajı. Bozgeyik'in yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi

1966 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.



Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi'nde başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı. Çevre Bakanlığı'nda müfettiş, TBMM'de danışman ve yine Çevre Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yaptı.



2003-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan Sayın BOZGEYİK, 2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu.



18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.



Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Sayın BOZGEYİK 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile yeni görevine başladı.



20 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 26. Dünya Posta Kongresinde alınan karar doğrultusunda dört yıl boyunca Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını Sayın Kenan BOZGEYİK yürütecektir.



İngilizce bilen Sayın BOZGEYİK evli ve beş çocuk babasıdır.



YENİ PTT GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU



Bozgeyik'in yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi



MESAJI



"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), iki asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal hayatında önemli rol üstlenmiştir. I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde özellikle telgraf ağının yaygın ve etkin hizmetiyle bağımsızlık mücadelemizde pay sahibi olan Şirketimiz, Cumhuriyet döneminde de Türkiye'nin atılımlarında öncü konumunu korumuştur.



Bilindiği üzere 20. yüzyılın ikinci yarısı teknoloji alanında, çok sayıda gelişmeye sahne olmuştur. Önceki asırlarda hayal bile edilemeyecek bu teknolojik gelişmelerin en fazla iletişim sektörünü etkilediği, daha hızlı, daha ekonomik, daha etkili iletişim kanallarının günden güne insanoğlunun hayatında yerini aldığı herkesin malumudur. PTT A.Ş., Türkiye'nin haberleşme sektöründeki lokomotifi olarak gelişen teknolojiyi takip etmekle başladığı yolculuğunda bugün teknoloji üreten bir marka olma seviyesine yükselmiştir.



Şirketimiz, posta, telgraf, kargo, bankacılık, elektronik ticaret, mobil telefon gibi sektörler başta olmak üzere çok sayıda alanda 258 ayrı iş ve işlem gerçekleştirmektedir. Hizmetlerimizde önceliğimiz insanlarımızın hayatını kolaylaştırırken ülke ekonomisine artı değer sunmaktır. Buradan hareketle her geçen gün hizmet kalitemizin artırılması konusunda çalışmalara imza atmaktayız. Etkinlik yelpazemizi genişletirken, vizyonumuz olarak belirlediğimiz "Hizmet alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan seçkin şirket" ilkesinden taviz vermeden yolumuza devam etmekteyiz.



PTT A.Ş., iki asra yaklaşan tecrübesini ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında vatandaşlarımız, kamu kesimi ve özel sektörle paylaşan bir yapı arz etmektedir. Geleneklerinden kopmadan geleceğin dünyasında söz sahibi olma yolunda ilerleyen yeni Türkiye'nin yeni PTT'si, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarken teknolojik gelişmelere uygun hızlı ve doğru çözümler üretmektedir. Şirketimizin elektronik ortamda yürütülen işlemler için geliştirdiği teknolojik altyapı, diğer hizmetlerde teknolojiden üst düzeyde yararlanmamıza da katkı sunmaktadır. Posta, bankacılık ve lojistik sektörlerinde Ar-Ge yatırımlarımız, PTT A.Ş.'nin bir dünya markası olması yolunda attığımız adımların başında gelmektedir.



Şirketimiz posta ve telgraf alanlarında edindiği deneyimleri çağın gereklerine uygun olarak lojistik ve e-ticaret alanlarında etkili biçimde kullanmaktadır. Türkiye'nin milli alışveriş sitesi ePttavm.com, dünyadaki posta teşkilatlarına örnek olacak şekilde yapılandırılmıştır. PTT A.Ş. elektronik alışveriş konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kaliteli hizmet sunmakla kalmayıp, başka ülkelerin talepleri doğrultusunda onlara e-ticaret altyapısı da ihraç etmektedir. PTTKargo ise yurt çapında yaygın ağı ve fiyat politikasıyla dünyadaki benzerleri arasında öne çıkmaktadır.



Dünya posta sektöründe adından söz ettiren PTT A.Ş.'nin başarıyla gerçekleştirdiği 26. Dünya Posta Kongresi'nin ardından Dünya Posta Birliği'nin İdari Konsey Başkanlığı dört yıllığına Şirketimize geçmiştir. 2020 yılına kadar geçerli olacak ve "İstanbul Dünya Posta Stratejisi" adıyla anılacak belgede yer alan kararların yürütücülüğü gibi büyük bir görevi üstlenen PTT A.Ş., artık alanında dünyada söz sahibi bir şirkettir. Hizmet kalitesiyle dünyada takdir edilen Şirketimizin önümüzdeki süreçte resmi bir görevle sektöre yön verecek olması bizler için gurur vesilesidir.



40 bin kişiyi aşkın personel kaynağıyla güçlü ve köklü bir aile olan PTT A.Ş.'nin başarısında insan kaynakları yönetiminde adalet, eşitlik, liyakat, mesleki etik kurallarına bağlılık gibi temel ilkelerin titizlikle uygulanması yatmaktadır. Şirketimizin saygınlığını koruyarak vatandaşlarımıza etkin hizmet ulaştırma noktasında PTT A.Ş. Ailesi'nin her bir ferdi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecektir."