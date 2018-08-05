Rusya, ünlü oyuncu Steven Seagal'ı Moskova ile Washington arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atadı. 2016 yılında Rusya vatandaşlığı alan oyuncu aynı zamanda Amerikan vatandaşı.

ABD'li oyuncu Steven Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD ve Rusya arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandı.Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oyuncu Steven Seagal'in, ABD ve Rusya arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandığı duyuruldu.Seagal "Rusya- ABD ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yapmayı isterim" ifadelerini kullandı.Uzun zamandır gayri resmi olarak iki ülke arasındaki iletişimi sağladığını belirten Seagal, "Aynı şeyi resmi olarak yapacağım için minnettarım" dedi.Steven Seagal 2016 yılında Rusya vatandaşlığını almıştı. Oyuncunun aynı zamanda ABD ve Sırbistan vatandaşlıkları da var.