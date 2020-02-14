Sahte sucuk üreten Rektör Osman Selçuk Aydemir kimdir? 

İnsan sağlığına zararlı sucuk üretmekten hapis cezası aldığı ve bunu para cezasına çevirerek meslekten 3 ay boyunca men edildiği ortaya çıkan veteriner Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 1988 yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik lisans bölümünde eğitime başladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitime başladı. Aynı yıl Kafkas Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi oldu. 2005 yılında Yardımcı Doçent olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne geçiş yaptı. 2009 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör ünvanını aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı'nda görev yaptı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi rektörü seçildi.

1995 yılında Kayseri 1. Sulh ceza mahkemesi tarafından Gıda Maddeleri Tüzüyüne Muhalefet suçundan 3 ay meslekten men cezası almıştır.

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