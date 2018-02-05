SALİHA SERA KADIGİL KİMDİR
Saliha Sera Kadıgil, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesinden, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden derece ile mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesinde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanındaki doktora eğitimi devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.
Münhasıran kültür sanat alanında faaliyet gösteren Kadıgil; Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Reji Asistanları Derneği, Prodüksiyon Amirleri Derneği ve Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi'nin kurucu avukatı olup bu kurumların yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatrosu Oyuncuları Girişimi ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği (İŞTİSAN)'ın da avukatıdır.
İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.
PARTİ GÖREVLERİ:
2016-(...) : Parti Meclisi Üyesi, Hukuk ve Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı- Hukuk İşleri Sorumlusu
2014-2016 : Parti Meclisi Üyesi
Hukuk ve Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Hukuk İşleri Sorumlusu- CHP Avukat Örgütlenmesi Genel Koordinatörü: Görevli Avukatlar çerçevesinde okulların ilçelerden, ilçelerin illerden, illerin ise Genel Merkez’den koordine edilmesi; Yurt çapında görev alan tüm avukatların veri tabanının oluşturulması; Mevcut avukat sayısının arttırılması için yurt çapındaki barolarla ortaklıkların sağlanması; 76 il ve 700 ilçede avukatlarla etkili bir iletişim ve koordinasyon kurulması; Avukat bulamayan illere komşu illerden avukat desteği sağlanması; Etkili bir koordinasyon için 81 ilin katılımı ile 9 ilde gerçekleştirilen Bölge Toplantıları Organizasyonu ve Eğitmeni; Güvenli Seçim Platformu ve Oy ve Ötesi Derneği CHP Temsilcisi; 35. Olağan CHP Kurultayı Tüzük Komisyonu Üyesi.
Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Kültür Sanat Komisyonu Üyesi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de sanatçılarla ve Kültür-Sanat Kuruluşları ile gerçekleştirilen buluşmaların organizasyonu, Kültür Sanat Alanındaki STK’ların görüşlerinin derlenerek seçim bildirgesine işlenmesi, Sanatçılarla ve alanda örgütlü STK’larla Parti arasında etkili iletişimin sağlanması, Belediyelerin kültür sanat faaliyetlerinin takibi.
Doğa ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Hayvan Hakları Sorumlusu: Hayvan hakları ihlaline ilişkin ihbarların değerlendirilmesi ve takibi, Seçim Bildirgesi Hayvan Hakları Bölümü Yazımı.
2014 : Beyoğlu İlçe Avukat Koordinatörü (İlçe Avukat Örgütlenmesi, Her Okula Bir Avukat Projesi)
2011-2012 : Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (Kadın Kolları Tüzük Komisyonu Üyesi)
2010-2011 : Beşiktaş İlçe (Müşahit- Gönüllü Avukat)
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