Şamil Oymak, dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları, canlı yayını ile gündeme oturdu. Twitter'da Şamil Oymak TT olurken paylaşımları konuşulmaya devam ediliyor. Peki Şamil Oymak kimdir? Şamil Oymak Kadıköy Acil'den neler paylaştı?

Şam lakabı ile rap dünyasında tanınan Şamil Oymak, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ile TT oldu. Instagram hesabından Kadıköy Acil'den yaptığı canlı yayın sonrasında takipçileri tarafından paylaşımları yapılmaya başlandı. Bu olay sonrasında Şamil Oymak'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. İşte Şamil Oymak hakkında merak edilenler



ŞAMİL OYMAK KİMDİR



Şamil Oymak "Şam" mahlasıyla bilinen şarkıcı 1997 İstanbul doğumludur. Aslen ise Kars'lıdır.



İstanbul Kadıköyde hayatını sürdüren ünlü şarkıcı 2014 yılında Delusion / Sanrı isimli kısa filmin müzüklerini hazırlamıştır, seslendirdiği birçok şarkı bulunmaktadır, bunlardan bazıları şunlardır, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.



Şuan ise Kadıköy acil olarak bilinen müzik grubu ile birlikte çalışmalarını yapmaktadır.