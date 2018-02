Şarkıcı Nilüfer Yumlu kimdir? Nilüfer Yumlu, ya da bilinen adıyla Nilüfer, 31 Mayıs 1955 günü İstanbul'da doğdu

Nilüfer Yumlu, ya da bilinen adıyla Nilüfer (d. 31 Mayıs 1955; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı. 1972 yılındaki ilk 45liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. "Dünya Dönüyor"un yanı sıra, 70'ler boyunca yayınladığı "Göreceksin Kendini", "Başıma Gelenler", "Boşver", "Kim Arar Seni" gibi şarkılar Türkçe Hafif Müzik klasikleri arasına girdi. 1978'de Eurovision'a katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer '84 albümünde "Kar Taneleri" şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tutmuştur. Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyen ile çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle, 750 binin üzerinde satarak[1] yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.[2] Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki unutulmaz hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesile taşıyan Nilüfer, 2000lerdeki birkaç albümün ardından 2011'de yeni nesil rock müzik grup ve şarkıcılarıyla birlikte seslendirdiği 12 Düet albümü oldukça iyi tepkiler topladı. Bunun ardından bir devam albümü daha olan 13 Düet albümü geldi. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü.



70'li yıllar

1970 yılında, henüz İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenciyken "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses Yarışması'nı kazandı. 1972 yılında "Kalbim Bir Pusula" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra, 1973'te "Dünya Dönüyor" 45'liği ile asıl çıkışını yakaladı. İlk sahne deneyimini, İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in assolist olduğu kadroda çıkarak yaşadı. "Dünya Dönüyor"un da yer aldığı ilk albümü "Nilüfer'74"teki "Göreceksin Kendini", "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müzik tarihinde unutulmaz klasikler arasına girdi. 1975'te, Alman yapımcılardan gelen plak teklifini kabul ederek "Miss Nilüfer" ve "Ali" adlı 45'lik plakları yaptı. Aynı yıl "Oh Ya", 1976'da "Of Aman Aman" ve 1977'de "Kim Arar Seni" adlı 45'likleri çıkarttı.



Grup Nazar ile 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne katılan sanatçı, "Sevince" şarkısıyla Türkiye'yi Paris'te yapılan 1978 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmiş; "Sevince", aldığı 2 puanla yarışmanın 18'incisi olmuştur. Aynı yıl, "Müzik" ve "15 Şarkı" uzunçalarlarını yayınladı. "Nilüfer'79" sanatçının 80'li yıllardaki müzikal değişiminin ilk işareti niteliğindedir.



80'li yıllar

"Nilüfer'80" ve "Sensiz Olmaz" adlı albümlerini, "Nilüfer'84" adlı albüm izlemiş olup, albümün hitleri arasında "Varsa Söyle", "Dönsen Bile", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılar da vardı. Bu albümle birlikte Nilüfer, Kayahan bestelerine albümlerinde yer vermeye başladı. Bir Selam Yeter adlı albümünü 1985 yılında çıkardı. Bu albümün en büyük özelliği sözü-müziği kendisine ait ilk şarkı olan "Erkekler Ağlamaz"ı da içermesiydi. 1986 yılında Kayahan bestesi "Geceler" ile Akdeniz Şarkı Yarısması'nda birincilik ödülü almayı başaran sanatçı, ertesi sene 1987 yılında ününü pekiştiren ve onu dünyaya tanıtan "Geceler" adlı albümünü yaptı. Sanatçı bu albümünde, daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilmiş olan pop şarkılarını ve "Geceler" adlı hitini seslendirdi. Bu albümü, 1988'de Esmer Günler' adlı albüm izledi.



90'lı yıllar

1990'da "Sen Mühimsin" adlı albümünü yayınlayan sanatçı, böylelikle 90'lı yılların dinleyicileriyle buluşmuş oldu. Haziran 1992'de çıkan Yine Yeni Yeniden adlı albümde yer alan "Şov Yapma", "Yeniden Sev", "Haram Geceler", "Kavak Yelleri" gibi birçok şarkı hit oldu ve bu albüm bir milyondan fazla satış yaparak tüm zamanların en çok satan albümleri arasındaki yerini aldı. Nilüfer, bu albümde Kayahan, Adnan Ergil, Onno Tunç gibi dönemin önde gelen söz yazarı ve bestecileriyle çalıştı. Bu albümü 1994'te Ne Masal Ne Rüya adlı albüm izledi. Bu albümün hitleri arasında "Eğrisi Doğrusu", "Son Perde", "Sevgi Tam Olmalı" gibi parçalar yer alırken, aynı zamanda Bosnalı çocuklar için hazırlanan "Bosna'da Bıraktım Kalbimi" adlı şarkı da yer aldı.



1997'de yayınlanmış olan Nilüfer'le adlı albümünde, sözlerinde ve müziğinde Kayahan imzası bulunan "Mavilim" ve "Çok Uzaklarda", Adnan Ergil imzası bulunan "Unut Gitsin", Şehrazat imzası bulunan "Namussuz Akşamlar" gibi şarkılara hayat verdi. Bu albümüyle başta Kral TV Video Müzik Ödülleri ve daha evvel sayısız defa sahibi olduğu "Altın Kelebek" ödülleri olmak üzere birçok ödüle layık görüldü ve 1997 yılının en iyi kadın sanatçısı seçildi. 1998 Şubat'ında 70'li yıllarda seslendirmiş olduğu ve artık birer klasik haline gelmiş olan şarkılarını bir araya getirdiği bir toplama albüm olan "Yeniden Yetmişe" adlı albümünü yayınladı. Bu şarkılar arasında "Dünya Dönüyor", Başıma Gelenler", Kim Arar Seni", "Ağlıyorum Yine", "Son Arzum" gibi Nilüfer'i müzikseverlerle buluşturan şarkıların yeni düzenlemeleri bulunuyordu.



2000'li yıllar

Ağustos 2001'de "Büyük Aşkım" adlı albümü piyasaya çıktı. "Söz Güzelim", "Beni mi Buldun", "Büyük Aşkım", "Anlat Arkadaşım" gibi şarkılar bu albümün öne çıkan şarkıları oldu. 2003 yazında dinleyicileriyle buluşturduğu, "Olur mu... Olur mu? / Gözünaydın" adlı albümünden "Gözünaydın", "Olur mu... Olur mu?", "Hey... Bakar mısın?", "Acılara Son", "Aşkım" adlı şarkılarıyla bir kez daha büyük beğeniyle karşılaşan Nilüfer, bu albümle birlikte Kayahan ile 20 yıldır sürdürdüğü müzikal birlikteliğin sonuna geliyordu. 2004 yılında Odeon firmasıyla ülkemiz müzik piyasasında bir ilki gerçekleştirdi. Bazıları 45'liklerden albümlere girmemiş, bazıları 'demo' olarak raflara kaldırılmış şarkılar, LP'lerden disklere transfer edildi. Kayahan tarafından şarkılarının albümlerde ve sahnede yorumlanması yasaklanan sanatçı, bu ambargonun ardından Aralık 2005'te kendi beste ve güftelerinin ağırlıkta olduğu "Karar Verdim" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan şarkılardan; "Hoşuna Gider mi?", "Hüzün", "Karar Verdim", "Ucuz Atlattım" sanatçının geç dönem başarılı eserleri arasında yerlerini aldı. Sanatçı bu albümüyle, bir altın plak daha kazandı.



2008 yılında yeni albümün habercisi niteliğinde olan "Sen Beni Tanımamışsın" adlı teklisini yayınlayan sanatçı, takip eden sene itibarıyla, Hayal adını verdiği yeni albümünü dinleyicilerinin beğenisine sundu. Mayıs 2010'da, Bircan Usallı tarafından yazılan "Hepsi Bu" adlı biyografisi yayımlandı. 2010 yılının başında "Zalimin Kararı" adlı yeni bir tekli yapan sanatçı, 2011 Şubat'ında ise 12 Düet adını verdiği yeni albümüyle müzikseverlerin karşına çıktı. Rock müzisyenleri ile ortak hazırladığı bu proje albümle yine altın plak kazanmış olup[3], 2013 yılında devam niteliğinde olan 13 Düet albümünü yayınlamıştır. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü.



Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok ödül sahibi olan Nilüfer, müzikal kimliğinin yanı sıra 14 Kasım 1997'de UNICEF'in iyi niyet elçisi ve Türkiye temsilcisi seçildi. Rumeli Hisarı Konserleri ve Harbiye Açıkhava Konserleri organizasyonlarında düzenli olarak konser veren Nilüfer 2007 itibarıyla 3000'den fazla konser vermiş olup[4], Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından biri olarak kabul edilir ve güçlü sesinin yanında başarılı sahne performansıyla da tanınır.



Albümleri

1974: Nilüfer'74

1976: Selam Söyle

1978: Müzik

1979: 15 Şarkı

1979: Nilüfer'79

1980: Nilüfer'80

1982: Sensiz Olmaz

1984: Nilüfer'84

1985: Bir Selam Yeter

1987: Geceler

1988: Esmer Günler

1990: Sen Mühimsin

1992: Yine Yeni Yeniden

1993: Nostalji

1994: Ne Masal Ne Rüya

1997: Nilüfer'le

1998: Yeniden Yetmişe

2001: Büyük Aşkım

2003: Olur mu... Olur mu? / Gözünaydın

2004: Sürprizler

2005: Karar Verdim (Mü-yap sertifikası: Altın)[5]

2009: Hayal

2011: 12 Düet (Mü-yap sertifikası: Altın)[6]

2013: 13 Düet

2013: Başıma Gelenler: The Very Best Of Nilüfer

2015: Kendi Cennetim

2016: Yeniden Yeni Yine

Kutu set

1970 & 1980 Odeon Yılları (2006)

Bir Arada (2010)

12 + 13 Düet (2014)

45'likler ve tekliler

Kalbim Bir Pusula - Ağlıyorum Yine (1972)

Dünya Dönüyor - Neden (1973)

Göreceksin Kendini - Aldanırım Sanma (1973)

Hatıra Defteri - Sen de Söyle (1973)

Arkadaş Dur Bekle - Kim Ayırdı Sevenleri (1973) (Modern Folk Üçlüsü ve Tanju Okan'la birlikte.)

Akdeniz Çocukları - Akdeniz Çocukları (Enstrümental) (1973) (Ali Kocatepe, Gökben, Ertan Anapa, Esin Engin ve Füsun Önal'la birlikte.)

Al Beni Çal Beni - Körebe (1974)

Söyle Söyle Sever mi? - Başıma Gelenler (1974)

Boşver - Boşverdim (1975)

Oh Ya - Ara Sıra Bazı Bazı (1975)

Bau Mir ein Paradies - Anatol (1975)

Ali - Italiano (1975)

Bilder im Meinem Herzen - Warum mussausgerechnet er es sein (1976)

Of Aman Aman - Kaderime Kaderime (1976)

Kim Arar Seni - Başka Sözüm Yok (1977)

Ne Olacak Şimdi - Pişman Olacaksın (1977)

Sevince - Darling (1978)

Oh Oh - Beyaz Mendil (1979)

Ben Seni Seven Kadın - Kime Küseyim? (1981)

"Sen Beni Tanımamışsın" (2008)

"Zalimin Kararı" (2010)