Seda Bakan son yılların en çok güldüren kadın oyuncularından. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Kardeş Payı, Geniş Aile, Adanalı'da oynayan ve izleyiciden tam not almayı başaran Seda Bakan kimdir? İşte oyuncu Seda Bakan hakkında merak edilenler...

“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Seda Bakan günümüzde komedi deyince akla gelen sayılı oyunculardan. İşler Güçler gibi komedi dizilerinde ekrana gelen Bakan son olarak Cem Yılmaz’ın Arif V 216 filminde rol alıyor.



Peki Seda Bakan kimdir?



Seda Bakan kimdir?

Seda Bakan Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur.

Ayrıca Türker İnanoğlu Sinema ve Eğitim Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. 1985 yılında Kocaeli Gebze’de dünyaya gelen oyuncu anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Saraybosna’lıdır. Kendisinden büyük bir abisi vardır, iki kardeştir.

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.



Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.



Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.



Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi.



2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.



Filmleri :

2014 – Kardeş Payı

2014 – Zaman Makinesi 1973

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 – Şen Yuva

2009 – Umut

2009 – Geniş Aile

2009 – Makber

2008-2009 – Adanalı

2008 – Pars: Narkoterör

2007 – Sana Mecburum