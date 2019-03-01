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Sera Tokdemir kimdir, neden gündem oldu, trendde yer aldı, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sera Tokdemir birçok film, dizi ve reklamda yer almıştır. Kertenkele dizisindeki rolü ile birçok kişi tarafından tanınan Sera Tokdemir'i başka hangi projelerden hatırlıyoruz? İşte Sera Tokdemir ile ilgili merak edilenler

Sera Tokdemir kimdir, neden gündem oldu, trendde yer aldı, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sera Tokdemir 11 Nisan 1982 Mersin doğumludur. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. Babası Ahmet Tokdemir Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir. 

2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğnden Boran Göksel Gencer adında bir oğlu oldu. 2009 yılında eşinden ayrıldı. 

Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. 

Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır. İlk çıkışını, Kanal D'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapmıştır. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirmiştir. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014'te Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırmıştır.

FİLMLER

2009    Aşk Geliyorum Demez    Şebnem    Yardımcı Karakter
2009    Hırçın Kız Kadife    Sibel    Yardımcı Karakter
2010    Çakallarla Dans    -    Yardımcı Karakter
2012    Bana Bir Soygun Yaz    Papatya    Başrol Oyuncusu
2013    Su ve Ateş    Kitap Okuyan Kız    Yardımcı Karakter
2015    Bizim Hikaye    Nimet    Başrol Oyuncusu
2019    Mucize 2: Aşk        Başrol Oyuncusu

DİZİLER

2009    Ey Aşk Nerdesin    -    Konuk Oyuncu
2009    Kapalıçarşı    Melek    Yardımcı Karakter
2009    İstanbul Çocukları    Ceren    Yardımcı Karakter
2010-2012    Kanıt    Zeynep    Yardımcı Karakter
2011-2012    Hayat Devam Ediyor    Zeliha Bakırcı    Yardımcı Karakter
2013    Yüksek Giriş    Ece    Başrol Oyuncusu
2013    Ben de Özledim    Selin    Yardımcı Karakter
2014    Böyle Bitmesin    -    Konuk Oyuncu
2014    Analı Oğullu    Lal Hakim    Başrol Oyuncusu
2014-2016    Kertenkele    Zehra Şanlı    Başrol Oyuncusu
2017    Diriliş Ertuğrul    Maria    Yardımcı Oyuncu

Etiketler; #sera tokdemir
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