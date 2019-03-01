Sera Tokdemir birçok film, dizi ve reklamda yer almıştır. Kertenkele dizisindeki rolü ile birçok kişi tarafından tanınan Sera Tokdemir'i başka hangi projelerden hatırlıyoruz? İşte Sera Tokdemir ile ilgili merak edilenler

Sera Tokdemir 11 Nisan 1982 Mersin doğumludur. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. Babası Ahmet Tokdemir Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir.



2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğnden Boran Göksel Gencer adında bir oğlu oldu. 2009 yılında eşinden ayrıldı.



Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı.



Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır. İlk çıkışını, Kanal D'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapmıştır. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirmiştir. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol almıştır. 2014'te Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırmıştır.



FİLMLER



2009 Aşk Geliyorum Demez Şebnem Yardımcı Karakter

2009 Hırçın Kız Kadife Sibel Yardımcı Karakter

2010 Çakallarla Dans - Yardımcı Karakter

2012 Bana Bir Soygun Yaz Papatya Başrol Oyuncusu

2013 Su ve Ateş Kitap Okuyan Kız Yardımcı Karakter

2015 Bizim Hikaye Nimet Başrol Oyuncusu

2019 Mucize 2: Aşk Başrol Oyuncusu



DİZİLER



2009 Ey Aşk Nerdesin - Konuk Oyuncu

2009 Kapalıçarşı Melek Yardımcı Karakter

2009 İstanbul Çocukları Ceren Yardımcı Karakter

2010-2012 Kanıt Zeynep Yardımcı Karakter

2011-2012 Hayat Devam Ediyor Zeliha Bakırcı Yardımcı Karakter

2013 Yüksek Giriş Ece Başrol Oyuncusu

2013 Ben de Özledim Selin Yardımcı Karakter

2014 Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu

2014 Analı Oğullu Lal Hakim Başrol Oyuncusu

2014-2016 Kertenkele Zehra Şanlı Başrol Oyuncusu

2017 Diriliş Ertuğrul Maria Yardımcı Oyuncu