Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Seçil Gür kimdir? 

1 Ocak 1991 yılında Almanya'da Hof kasabasında dünyaya gelmiştir. Ailesi Adanalıdır. Küçük yaşlarında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geri döndüler. Adana'da yaşamaya başlayan Gür, müzik hayatına, 12 yaşındayken, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın'dan solfej dersleri ile başladı. Lise öğrenimine kadar Adana'da yaşayan Gür, 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. Sahne deneyimlerine başladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocası Sema Çal'dan opera eğitimi alıp aria eserlerini icra etmeye başladı.

Daha sonra 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girdi. Şan, ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim aldı.

Daha sonra oyunculuk ve sanat tarihi alanlarında da eğitim alan Gür, eğitmenlik, beste-söz yazarlığı da yapıyor. Albüm çıkaran Gür, çeşitli yerlerde konser de veriyor.

Son olarak birlikte şarkı çıkarmak için görüştüğü Serdar Ortaç ile aşk yaşamaya başlayarak adından söz ettirmiştir.



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