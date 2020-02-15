Slovenyalı çocuğu kurtaran Sıla Kara kimdir?

Slovenya'da küçük bir çocuğu teleferikten düşmek üzere iken yakalayıp 15 dakika boyunca tutan Sıla Kara, Slovenya tarafından 'kahraman' ilan edildi.

21 Haziran 2000 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda kayağa başlayan Kara, lisede okurken kayakta dereceler elde etmeye başladı. 2011 yılında Çocuk Kayak Milli Takımı'na girdi.

2012 yılında Alp Disiplini Slalom yarışlarında madalyalar kazanan Sıla Kara, en son Okullararası Alp Disiplini yarışmalarında şampiyon oldu. Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla, 2016 yılında 23-25 Mart’ta Lyon’da yapılan Avrupa Çocuk Kupası’nda Türkiye’yi temsil etti.

Genç sporcu, şu an da Atatürk Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyor. Henüz 2. sınıfta olan Kara, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

Kara, 7 yılda 100'ün üzerinde madalya kazandı. Türkiye’nin Alp Disiplini Branşı Olimpiyat Kadrosu'nda bulunan tek kadın sporcu olan Sıla Kara’ya antremanlarında Türkiye Olimpiyat Hazılık Merkezi (TOHM) antrenörü Serhat Aktaş eşlik ediyor.

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