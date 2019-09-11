SON DAKİKA 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak kimdir? Esra Albayrak kaç yılında doğdu, nerede okudu ve ne iş yapıyor?

Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın kızlarıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın eşidir.

Ahmet Burak, Necmettin Bilal adlarında ağabeyleri, Sümeyye Erdoğan kız kardeşidir.

Erdoğan İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimini ABD’de İndiana Üniversitesinde 2003 yılında tamamladı. Hemen ardından yine ABD’de California’da Berkeley Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı ve Türkiye’ye döndü.

Albayrak’ın oğlu Berat Albayrak’la İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezinde dünya evine girdi. Başbakanın kızı Esra Erdoğan ile Berat Albayrak'ın düğününde, 4’ü yabancı lider, 6 kişi nikâh şahitliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâhın şahitliğini Ürdün Kralı Abdullah, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Romanya Başbakanı Adrian Nastase, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptı.

Esra-Berat Albayrak çiftinin Ahmet Akif ve Mahinur adında iki çocuğu vardır.

Esra Erdoğan Albayrak, 2010 yılında Ümraniye Belediyesi’nce yürütülen okula ve okuma-yazma kurslarına gidemeyen engellilere evlerinde eğitim verilmesini öngören “Biz Gönüllüyüz, Biz Öğretiriz” kampanyası kapsamında gönüllü öğretmenlik yaptı.

31 Ekim 2012 tarihinde yapılan Yeşilay’ın 69. olağan genel kurulu toplantısında 12 kişilik yönetim kuruluna Esra Erdoğan (Albayrak) da seçildi. Esra Erdoğan Albayrak, halen sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı çalışmalarda yer almaya devam etmektedir.