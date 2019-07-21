Son dakika haberleri... Doğan Kabak kimdir? Doğan Kabak'a ne oldu? Doğan Kabak'tan yeni açıklama geldi

Otomobil gazetecisi, EVO, Autocar gibi dergilerin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapmış, şimdi ise TopGear dergisinin yayıncısı olan Doğan Kabak, Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Kabak, YouTube'ta 900 bin abone sayısına ulaştıklarını açıkladı. Kabak, "Bu trend topic işiyle hiç bi alakam yok bilesiniz, böyle bi şeye para basacağıma arabaya parça alırım:) Kim yapıyorsa yeter artık, tamam." ifadelerini kullandı

Doğan Kabak, kendini şöyle tanıtıyor:



"Arkadaşlar merhaba.



Kısaca kendimden bahsedeyim; 16 yıldır otomobil gazeteciliği yapıyorum.



EVO, Autocar gibi dergilerin Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptım.

Şimdi ise TopGear dergisinin yayıncısıyım.



Burada teste aldığım otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediğim modelleri sizinle paylaşmak için varım.



Dilim döndüğünce, bir otomobilin direksiyonunda ne yapıyorsam size aktarmaya çalışıyorum"



DOĞAN KABAK'TAN AÇIKLAMA



Kabak, YouTube'ta 900 bin abone sayısına ulaştıklarını açıkladı.



Doğan Kabak, "2017’nin sonunda başlayan YouTube macerasında bugün 900 bin kişi olduk. Çizgimizi bozmadan devam edeceğiz; ekibime ve beni neredeyse her videoda trend’e çıkaran sizlere sonsuz teşekkürler, iyi varsınız." ifadelerini kullandı.



KABAK'TAN TT AÇIKLAMASI: YETER ARTIK, TAMAM



Kabak, "Bu trend topic işiyle hiç bi alakam yok bilesiniz, böyle bi şeye para basacağıma arabaya parça alırım:) Kim yapıyorsa yeter artık, tamam." ifadelerini kullandı



ulusal.com.tr "Arkadaşlar merhaba.Kısaca kendimden bahsedeyim; 16 yıldır otomobil gazeteciliği yapıyorum.EVO, Autocar gibi dergilerin Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptım.Şimdi ise TopGear dergisinin yayıncısıyım.Burada teste aldığım otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediğim modelleri sizinle paylaşmak için varım.Dilim döndüğünce, bir otomobilin direksiyonunda ne yapıyorsam size aktarmaya çalışıyorum"Kabak, YouTube'ta 900 bin abone sayısına ulaştıklarını açıkladı.Doğan Kabakifadelerini kullandı.Kabak,ifadelerini kullandı