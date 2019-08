TV8'in yüzdelik oranında satın alma işlemi gerçekleştiren A&S As investment Yatırım Holding ve Holding Başkanı Uğur Akkuş kimdir? İşte ayrıntılar... "A & S Yatırım Holding ’in kurucu başkanı Uğur Akkuş, kuşaktan kuşağa gelen ticari bilgi birikiminin yetiştirdiği 3. kuşak ticaret insanıdır. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır"

A & S Yatırım Holding, 1962’den bu yana Türkiye’de üç kuşaktır ticaretle meşgul olan bir ailenin üçüncü kuşağının ticari bilgi, birikim ve sermayesinden oluşan, yarım asırdır Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına katkı sağlamak hedefiyle durmaksızın çalışmalarına ve yatırımlarına devam eden köklü bir holding şirketidir.



A & S Yatırım Holding, şirketinin kurumsal stratejisi; iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da edindiği tecrübe ve uzmanlığı sentezleyerek kalkınmayı, gelişimi ve endüstriyel yönelimleri gözetmek, kar potansiyeli yüksek olan ticari sektörlere yatırım yapmayı amaç edinmek, hedeflenen süreler dahilinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmektir.



Bağlı ortaklıklarının tamamını; operasyon yönetimi, kurumsal yönetim ve finansman bakımından destekleyen bir şirket olarak; ortakları ve personellerinin geniş yelpazeli uzmanlık ve tecrübe alanları sayesinde birçok farklı iş koluyla ilgilenirken sürdürülebilir fayda ve kurumsal sorumluluk odaklı çalışma sistematiğinden de ödün vermemeyi başarmıştır.



A & S Yatırım Holding; ekonomik rekabet koşullarına rağmen inşaat, gayrimenkul geliştirme ve satış, bankacılık ve finans, yatırım danışmanlığı, enerji, üretim, ihracat, turizm, medya ve iletişim gibi önemli ölçüde potansiyel barındıran ve gelecek vaat eden sektörleri de faaliyet alanına eklemiş bulunmaktadır.



İstikrarlı ekonomisiyle günden güne gelişmeye ve önemli fırsatlar sunmaya devam eden ülkemizin, durmaksızın büyüyen değeri A & S Yatırım Holding, her zaman olduğu gibi ileride de kalite, değer, hizmet ve mükemmelliyet prensiplerine dayanan iş portföyüne yeni iş alanları entegre etmeyi misyon edinmektedir.



UĞUR AKKUŞ KİMDİR



Dede Halil İbrahim Akkuş’ un büyük dedeleri Semerkant’ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu’ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide’dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.



Temeli 1962 yılında medeniyetler merkezi Mardin’de bulunan kapalı çarşıda atılan ticari girişim, 70 ’ler sonunda Kuveyt ’te kurulan Binsabt General Tarding Co. Ortaklığı ile başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere tüm Arap alemine kumaş, çadır ve tekstil ihracatı yaparak büyümüştür. Bu ticari faaliyet ve birikimin 4. kuşakta bir çatı altında toplanmasıyla doğan A & S Yatırım Holding, tüm ticari şirketlerin ve girişimlerin bir arada toplandığı yatırım şirketidir. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş’un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.



A & S Yatırım Holding ’in kurucu başkanı Uğur Akkuş, kuşaktan kuşağa gelen ticari bilgi birikiminin yetiştirdiği 3. kuşak ticaret insanıdır.



Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir.İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Bekar ve 2 çocuk babasıdır.



UĞUR AKKUŞ'UN MESAJI



Değerli yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve değerli çalışma arkadaşlarım;



Kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiği her sektörde başarılı olan ve öncü çalışmalara imza atan A & S Yatırım Holding, güçlenerek büyümesini ülkemizin son 15 yılda göstermiş olduğu başarılı büyüme, değişim ve gelişim hızına borçludur.Bu yönetim anlayışı ile; gayrimenkul, finans, enerji, ihracat, turizm, medya, eğitim, perakendecilik sektörü gibi geniş bir faaliyet yelpazesi içinde ülke ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sağlayan bir holding yapısı konumuna gelmiştir.Globalleşen iş dünyasında, değişimin ve iletişimin baş döndürücü hızının etkisiyle ülkemiz, bulunduğu eşsiz coğrafi konum ve gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla OECD ülkeleri arasında dünyanın en büyük 13. ve Avrupa’nın en büyük 5. ekonomisi halini almıştır. 31,6 milyonu aşkın genç ve eğitimli nüfusu, 183’ten fazla üniversiteden yılda 800 bini aşkın üniversite mezunu, yarısı meslek lisesi ve teknik lise olmak üzere yılda 985 binden fazla lise mezunu, 69 milyona ulaşan internet abone sayısı, 78 milyona çıkan cep telefonu abone sayısı, 62,5 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı, 193 milyona ulaşan havayolu yolcu sayısı, son on yılda 13 milyondan 38 milyona ulaşan turist sayısı, 2002 - 2017 yılları arasında % 335 büyüme artışıyla 157 milyar ABD Dolarına yükselen ihracat hacmiyle ve dinamik, olgun bir özel sektör yapısıyla dünyada örneği görülmemiş bir büyüme ve ekonomik başarı sergilemiştir.



Ayrıca Doğu - Batı ve Kuzey - Güney arasında doğal bir köprü işlevi gören ülkemiz, önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktasıdır. Bu eşsiz ve paha biçilmez konum; Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolaylıkla erişim imkanı sağlamakta ve bu bölgelerin toplam gayrisafi yurtiçi hasılalarının 25 trilyon ABD Doları olan çok sayıda pazara tekabül etmekte olması ve bu pazarlara erişimin ülkemiz ekonomisinin başkenti İstanbul merkezinden maksimum 4 saatlik uçuş mesafesiyle sağlanabilmesi, ekonomik büyümenin karşı konulamaz ve engellenemez olmasının en büyük ispatıdır.



Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın zenginliği; önümüzdeki 10 yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki siyasi ekonomik karışıklıklar, Avrupa’nın durağan ekonomik yapısı ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki islamofobinin etkisiyle Türkiye’ye çok hızlı ve engellenemez bir şekilde transfer olacaktır. Son 14 yılda çekilen toplam 180 milyar ABD Doları doğrudan yabancı yatırım; komşu bölgelerdeki ekonomik ve siyasi çalkantıların etkisi ve Türkiye’mizin bölgesinde kısa sürede sergilediği üstün performans ve istikrar sayesinde misliyle artacaktır. Amacımız, ülkemizin kalkınması için Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya’dan daha fazla sermayenin hayat bulmasına önayak olarak ülkemizdeki büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya destek sağlamak; bu sermaye ve zenginlik transferini mümkün olduğunca arttırmak ve bu sermayenin ülke ekonomisi içinde iş, aş ve istihdama dönüşmesini sağlamaktır. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda ülkemize 3 milyar ABD Doları doğrudan yabancı yatırım getirmenin gururunu yaşıyor ve ülkemize getirdiğimiz bu yatırımları misliyle arttırmayı hedefliyoruz.



Bu inanç ve vizyonla şirketimizin gelişiminde ülkemizin büyümesi ile refahı her daim ön şart ve öncelikli faktör olmuştur. Ülkemizin dinamizmine ve gelecekteki büyümesine olan inancımız bize umut vermekte ve bizleri motive etmektedir. Yeni yatırımlarımızı bu gerçekler doğrultusunda planlarken, çağımızın getirdiği ekonomik veya jeopolitik dalgalanmaları da başarılı bir şekilde fırsata çevirmek için stratejilerimize, risk yönetim sistemlerimize ve likidite durumumuza ehemmiyet vermekteyiz.



Dünyada gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımları düşüş göstermiş olmasına rağmen, ülkemizde A&S Holding olarak birçok farklı sektörde 2015 – 2019 iş programımızda yatırımlarımızı arttırarak istihdam fırsatları yaratmış bulunmaktayız. Sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz çerçevesinde ülkemize yatırım yapmaya devam edecek; yurtdışından şirketlerin de ülkemize yatırım yapmalarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz.Ekonomik ve toplumsal başarılarımızı daimi kılan en büyük destek ise özverili çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve sosyal paydaşlarımızdan aldığımız güçtür.A&S Yatırım Holding, yenilikçiliği, girişimciliği, sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk bilincini dört kuşaktır temsil etmektedir. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde aynı verimlilik ve karlılık ile hareket ederek, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda aktif bir politika izleyeceğiz. Bu konumun gereği olarak da yeni iş alanlarına girmek üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurarak, farklı yatırım fırsatlarını dikkatle takip edeceğiz.Önümüzdeki dönemlerde de, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yepyeni başarılara imza atacağımıza ve yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacağımıza yürekten inanıyorum. Şirketimiz mevcut vizyoner, girişimci ruhu ile birlikte dinamizmini koruyacaktır ve önemli bir yükseliş evresinin eşiğindedir. Bu vesile ile başta EŞSİZ ve GÜZEL ÜLKEMİZ olmak üzere, çalışanlarımıza, ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve tüm sosyal paydaşlarımıza güvenleri, destekleri ve iş birlikteliklerinden dolayı teşekkür ederim.



Saygılarımla,



Yönetim Kurulu Başkanı

Uğur AKKUŞ