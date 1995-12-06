Son dakika! Şarkıcı Reynmen Yusuf Aktaş kimdir? Reynmen Yusuf Aktaş kaç yaşında nereli? Reynmen Yusuf Aktaş Show TV muhabiri darp iddiaları var

Yusuf Aktaş (d. 6 Aralık 1995), yada bilinen adıyla Reynmen, Vlogger, oyuncu ve şarkıcı. Scorp & YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı.

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

2019 yılında ise Reynmen; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Diskografi

Single'ları

Biziz (ft. Lil Bege) (2017)

Voyovoy (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

Toz Duman (ft. Eypio) (2018)

Derdim Olsun (2019)

Sen Aldırma (Bilal Sonses ile birlikte) (2019)

Ela (2019)