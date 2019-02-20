Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisine yeni katılan ünlü oyuncu Melis Hacic ile ilgili biyografi araştırması hızla yapılıyor. Buna göre, dizinin yeni oyuncusu Melis Hacic, Bir Litre Gözyaşı dizisi ile hızlı bir giriş yaptığı oyunculuk kariyerini Star TV'de yayınlanan yeni dizisi Kardeş Çocukları ilgi odağı olacak şekilde sürdürmeyi planlıyor

Başrollerinde Nur Fettahoğlu, Ayça Bingöl ve Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı, Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç ve Alara Turan'ın da genç oyuncu kadrosuyla izleyiciden yayınlandığı günden itibaren tam not alan dizinin kadrosuna Melis Hacic dahil oldu. Peki Melis Hacic kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kardeş Çocukları oyuncu kadrosu



Yoksul bir ailede olan iki kız kardeşin, bambaşka hayatlar yaşamasını konu alan Kardeş Çocukları dizisinin kadrosuna, Melis Hacic de dahil oluyor.



MELİS HACİC KİMDİR?



1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetmenliği mezunudur. 2017 yılında yayınlanan Börü dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Son olarak Bir Litre Göz Yaşı isimli dizide yer almıştır. Oyuncu Erberk Ajans ile çalışmaktadır.



Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmaktadır.1.77 cm boyundaki oyuncunun güncel kilosu 55- 56 kg dır. Açık renk saçlara sahip oyuncu Başak Burcu dur. Bir kardeşi bulunan oyuncunun anne tarafı Yugoslav, baba tarafı ise Sırp kökenlidir. 84*60*89 vücut ölçülerine sahip olan Melis Hacic bir dönem Fenerbahçe takımının Voleybol ve basketbol takımlarında forma giymiştir.