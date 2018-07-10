Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli oldu.

Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak ilan edildi.





Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.



Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.



Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.



İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir. Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakanlardan merhum Ekrem pakdemirli'nin olğu.