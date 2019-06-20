23 Haziran seçimlerine sayılı saatler kala İmralı'ya gidip teröristbaşı Öcalan'ın HDP'ye "tarafız olun" çağrısını açıklayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kimdir?

"Devlet uygun gördü" diyerek teröristbaşı Öcalan'la görüşen ve yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaşan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kimdir.



Özcan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Biz akşam 17.00 civarında oradan ayrıldık. Avukatlarını aramaya başladım. Şu anda saat 21.00'e geliyor. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Telefon, normal mesaj ve WhatsApp mesajıyla, hatta avukatların birinin mesajı okuduğunu WhatsApp tekniğiyle öğrenmiş oldum. Kendilerinin gelmemesi sonucu benim bugünkü bu konuşmam, bu açıklamam aslında halkımızın o derin kültüründen beslenen bir deyimiyle ifade edilebilir, ben bir emaneti açıklıyorum. Kim olursa olsun emanete ihanet edilmez. Sadece avukatlar değil, hiç kimse emanete ihanet edemez. Emanet kutsaldır." ifadelerini kullandı.



Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kimdir?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Tunceli'nin Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976), lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.



Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı.



Tunceli Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır.