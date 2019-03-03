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Ufuk Bayraktar kimdir? Neden cezaevine girdi

Ezel dizisiyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bayraktar Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu. Bayraktar'ı ailesi, arkadaşları ve basın mensupları karşıladı. Peki Ufuk Bayraktar kimdir?

Ufuk Bayraktar kimdir? Neden cezaevine girdi

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 günü dünyaya geldi.

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı.

Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Atv'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

Etiketler; #Ufuk Bayraktar #Ezel
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