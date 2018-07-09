Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan oldu.



Turhan, 1960'ta Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitiren Turhan, çalışma hayatına 1985'te Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başladı.



2002'de İstanbul Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Turhan, 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Turhan, 2005'te ise Karayolları Genel Müdürü oldu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yapan Turhan, 2015'te Danıştay üyeliğine seçildi.