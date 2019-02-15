Emre Kınay kimdir? Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu aynı zamanda kurucusu olduğu tiyatroda da birçok oyunda yer alıp yönetmenlik yapmıştır. Peki, Emre Kınay kaç yaşında? Emre Kınay nerede doğmuş hangi dizi ve filmlerde rol almuıştır

Emre Kınay 5 Mart 1970, İstanbul doğumlu oyuncu. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol almaktadır.Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmıştır.2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır. Şimdilerde Vurgun adlı dizide Vedat karakterini canlandırmaktadır.Vurgun 2019- VedatYol Arkadaşım 2017Sevda'nın Bahçesi 2017 LeventGüneşin Kızları 2015-2016 Haluk MertoğluUlan İstanbul 2014 Firuz/Ahmet Yılmazİnşaat 2 2014 AliSil Baştan 2014 YiğitGüneşi Beklerken 2014 Cihan GüzelUstura Kemal 2012 Komutan BennetDürüye'nin Güğümleri 2010-2011 Zühtü GülbayırAile Reisi 2009-2010Ah Kalbim 2009 AtillaGüneşi Gördüm 2009 MustoDün Gece Bir Rüya Gördüm 2006Kurtlar İmparatorluğu 2005 Le policierOkul 2003 Din hocası Kemalİnşaat 2003 Aliİki Aile 2006-2008 Oğuz KaramanKamyon 2006Seni Çok Özledim 2005 KenanSen misin Değil misin? 2005Ölümüne Sevdalar 2005 Murat Kaptanİstanbul Şahidimdir 2004 Aslan FıratBaba 2003 YıldırımEsir Şehrin İnsanları 2003 Kamil BeyBerivan 2002 FerhatYeditepe İstanbul 2001 YusufYüzleşme 1999 KadirBaba 1999 YıldırımYılan Hikayesi 1999 Erkanİki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 20161000 Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006Sınır : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye TiyatrolarıBozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye TiyatrolarıFırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991