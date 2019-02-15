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Ünlü oyuncu Emre Kınay kimdir, kaç yaşında nereli nerede doğmuştur hangi dizilerde filmlerde oynamıştır

Emre Kınay kimdir? Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu aynı zamanda kurucusu olduğu tiyatroda da birçok oyunda yer alıp yönetmenlik yapmıştır. Peki, Emre Kınay kaç yaşında? Emre Kınay nerede doğmuş hangi dizi ve filmlerde rol almuıştır

Ünlü oyuncu Emre Kınay kimdir, kaç yaşında nereli nerede doğmuştur hangi dizilerde filmlerde oynamıştır
EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay 5 Mart 1970, İstanbul doğumlu oyuncu. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır. Şimdilerde Vurgun adlı dizide Vedat karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Vurgun                        2019-    Vedat
Yol Arkadaşım            2017
Sevda'nın Bahçesi      2017    Levent
Güneşin Kızları           2015-2016    Haluk Mertoğlu
Ulan İstanbul               2014    Firuz/Ahmet Yılmaz
İnşaat 2                       2014    Ali
Sil Baştan                   2014    Yiğit
Güneşi Beklerken       2014    Cihan Güzel
Ustura Kemal              2012    Komutan Bennet
Dürüye'nin Güğümleri    2010-2011    Zühtü Gülbayır
Aile Reisi                     2009-2010
Ah Kalbim                    2009    Atilla
Güneşi Gördüm           2009    Musto
Dün Gece Bir Rüya Gördüm    2006        
Kurtlar İmparatorluğu    2005    Le policier
Okul                             2003    Din hocası Kemal
İnşaat                          2003    Ali
İki Aile                          2006-2008    Oğuz Karaman
Kamyon                       2006        
Seni Çok Özledim        2005    Kenan
Sen misin Değil misin?    2005
Ölümüne Sevdalar      2005    Murat Kaptan
İstanbul Şahidimdir      2004    Aslan Fırat
Baba                             2003    Yıldırım
Esir Şehrin İnsanları    2003    Kamil Bey
Berivan                         2002    Ferhat
Yeditepe İstanbul          2001    Yusuf
Yüzleşme                     1999    Kadir
Baba                            1999    Yıldırım
Yılan Hikayesi              1999    Erkan

TİYATRO OYUNLARI

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
1000 Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Etiketler; #emre kınay #İyi Parti #Kadıköy
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