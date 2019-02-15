EMRE KINAY KİMDİR?
Emre Kınay 5 Mart 1970, İstanbul doğumlu oyuncu. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol almaktadır.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmıştır.
2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır. Şimdilerde Vurgun adlı dizide Vedat karakterini canlandırmaktadır.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Vurgun 2019- Vedat
Yol Arkadaşım 2017
Sevda'nın Bahçesi 2017 Levent
Güneşin Kızları 2015-2016 Haluk Mertoğlu
Ulan İstanbul 2014 Firuz/Ahmet Yılmaz
İnşaat 2 2014 Ali
Sil Baştan 2014 Yiğit
Güneşi Beklerken 2014 Cihan Güzel
Ustura Kemal 2012 Komutan Bennet
Dürüye'nin Güğümleri 2010-2011 Zühtü Gülbayır
Aile Reisi 2009-2010
Ah Kalbim 2009 Atilla
Güneşi Gördüm 2009 Musto
Dün Gece Bir Rüya Gördüm 2006
Kurtlar İmparatorluğu 2005 Le policier
Okul 2003 Din hocası Kemal
İnşaat 2003 Ali
İki Aile 2006-2008 Oğuz Karaman
Kamyon 2006
Seni Çok Özledim 2005 Kenan
Sen misin Değil misin? 2005
Ölümüne Sevdalar 2005 Murat Kaptan
İstanbul Şahidimdir 2004 Aslan Fırat
Baba 2003 Yıldırım
Esir Şehrin İnsanları 2003 Kamil Bey
Berivan 2002 Ferhat
Yeditepe İstanbul 2001 Yusuf
Yüzleşme 1999 Kadir
Baba 1999 Yıldırım
Yılan Hikayesi 1999 Erkan
TİYATRO OYUNLARI
İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
1000 Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.