Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Gül Onat hakkında internette ve sosyal medyada çok kez arama yapılıyor. Peki Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Gül Onat kimdir? Gül Onat kaç yaşında? Gül Onat nereli? Gül Onat hakkında son dakika haberleri... Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat‘dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır

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Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat‘dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu “İkinci Bahar” adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka ile birlikte oynadı. 2003–2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Defne Joy Foster, Metin Serezli, Zuhal Topal, Suat Sungur, Suna Selen, Lale Oraloğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi. 2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizisinde, 2015 yılında “Köstebekgiller: Perili Orman” adlı sinema filminde oynadı. Evrim Akın, Kayhan Yıldızoğlu, Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci‘nin de rol aldığı filmde Kerime Badem karakterini canlandırdı. Tv oyunculuğu ile beraber birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yer almaktadır.



Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır.