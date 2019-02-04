Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Mustafa İlker Yücel olduğunu açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.



Perinçek, "İstanbul'a birikimiyle, kararlılığıyla, geçtiği sınavlarla bir kahramanı öneriyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek kahramanın ismi: M. İlker Yücel!" dedi.



İlker Yücel kimdir?

M. İlker Yücel 16 Mayıs 1982 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Şu anda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır.



Ülkemizin seçkin bilim adamlarının denetiminde hazırlanan Atatürk’ün Bütün Eserleri çalışma grubunun arşiv tarama bölümünde çalıştı. 2009 yılında Lübnan ve 2010 yılında Suriye’de düzenlenen uluslararası antiemperyalist gençlik toplantılarında Türkiye'yi temsil etmiştir.



Türkiye Gençlik Birliği'nin kurucularından olan Yücel, 3 yıl genel başkanlık görevinde bulunmuştur. Görev süresi içerisinde, ABD'nin TSK'ya yönelik düşmanca tutumuna cevap vermek amacıyla ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi eylemlerine önderlik etti. Bu eylemlerde sağ, sol demeden Türk gençliğini bir araya getirmeyi başardı. Eylemler dünya çapında etkide bulundu. Bunun üzerine Pentagon, Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak eylemlerin sonlandırılmasını talep etti.



19 Mayıs, 29 Ekim, 23 Nisan ve 30 Ağustos tarihlerindeki milli bayramlarımızın kutlanmasına yönelik yasak ve kısıtlayıcı uygulamalara karşı büyük mitingler düzenlenmesine TGB kadrolarıyla birlikte önderlik etti.



Doğru önderlik tarzıyla milyonlar yasakları fiilen kaldırdı ve bayramlarını coşkuyla kutladı. Vatansever seçkin subayların, Vatan Partisi liderlerinin ve Atatürkçü öncülerin Silivri cezaevinde esir edilmesi üzerine M. İlker Yücel başkanlığındaki TGB seferberlik ilan ederek cezaevi önünde yüzbinlerin katıldığı eylemler düzenledi. Kararlı ve cesur mücadele tertipçilerin bozguna uğramasında etkili oldu.



M. İlker Yücel TGB Başkanlığının ardından Aydınlık gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. M. İlker Yücel 2013'den bu yana gazetecilik yapmaktadır.