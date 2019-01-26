Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır

1949 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.



1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ‘Nöroşirurji’ Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1978 yılında ‘ Beyin ve Sinir Cerrahisi’ uzmanı oldu. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesinde Öğretim Üye Yardımcısı olarak görev yaptı. 1982-1986 yılları arasında İsveç’te Umea ve Upsala üniversitelerinde Nöroşirurji uzmanı olarak ‘Fonksiyonel Nöroşirurji’ alanında engelli bireylerin cerrahi tedavileri konusunda çalıştı.



1986’ da halen yaşamını sürdürmekte olduğu İzmir’e dönerek ‘İzmir Devlet Hastanesi, Buca SSK Hastanesi ve Eşrefpaşa Hastanesinde Beyin Cerrahisi Klinik şefi olarak görev yaptı.



1991- 1994 yılları arasında ‘Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ İzmir İl Müdürü olarak görev yaptı.



1999-2006 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Genel Sekreter Yardımcısı’ ve ‘Başkan Danışmanı’ olarak çalıştı.



DSP İzmir İl Başkanlığı (6 dönem) ve DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



2015-2019 yılları arasında Vatan Partisi İzmir İl başkanlığı ve Genel başkan yardımcılığı görevini yaptı. Halen Vatan Partisi Genel başkan yardımcısıdır.



Karikatürcüler Derneği Üyesi. İlhan Selçuk yönetiminde ‘Cumhuriyet Gazetesi’nde, 6 yıl boyunca ‘çizer’ (karikatürist) olarak çalıştı. 10 kişisel karikatür sergisi açtı. Yayınlanmış 2 karikatür albümü bulunmakta. Halen karikatür çalışmalarını sürdürüyor.



Evli, 2 çocuğu var.



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