Vatan Partisi Kars Adayı Tuncay Mutluer kimdir, nereli, kaç yaşında

1947 Kars doğumludur. İlk, orta ve liseyi Kars’ta bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Ticari İlimler Akademisinde tamamladı.



1968’den 1994 yılına kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde Halkbank müdürlükleri yaptı. Kars Halkbank müdürü iken 1994 yerel seçimlerinde yüksek oy alarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kars Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görev süresibittikten sonra, Kars’tan ayrılmayan tek siyasetçi olarak Kars siyasi tarihine geçti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel politikalarını eleştirdiği için, vatan savunmasında Vatan Partisi’nin politikalarını benimseyerek 2018 yılında Vatan Partisi’ne üye oldu ve Kars il başkanı olarak görev aldı. Vatan Partisi Genel Kurultayında Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanı adayı olarak bu göreve yeniden talip oldu.



Tuncay Mutluer evli ve 3 çocuk babasıdır.