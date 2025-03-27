Bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda sonra borsa ne zaman açılacak? Borsa kaç gün tatil?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilini takip eden 3 günü idari izin olarak duyurdu. Peki 9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı? Borsa kaç gün tatil?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsada parası olanlar, yatırımlarını değerlendirmek isteyenler '9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Ramazan Bayramı tatili 30 Mart 2025 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2025 tarihinde son buluyor. Ancak Kamu çalışanları için bu süre uzatıldı ve 9 güne çıkarıldı. Yani kamu çalışanları 30 Mart'tan itibaren 6 Nisan Pazar günü dahil tatil olacak. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü bayram tatili bitmiş olacak ve kamu işbaşı yapacak.

Borsa İstanbul, Resmi tatil dönemlerinde her sene olduğu gibi bu sene de kapalı olacak. 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar günü, 31 Mart 2025 Pazartesi günü ve 1 Nisan 2025 Salı günü borsada işlem yapılamayacak.

9 günlük bayram tatili borsayı etkilemeyecek. Yani borsa resmi tatilin bittiği günün ertesi açık olacak. Yatırımcılar 2 Nisan 2025 saat 10:00'da borsanın açılması ile birlikte işlem yapabilecek.