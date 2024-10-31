Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 142,67 puan düşerek işlem gördü ve toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa günü düşüşle tamamladı
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Bankacılık endeksi %1,56, holding endeksi ise %1,33 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan sigorta sektörü %1,08 artış gösterirken, en çok kaybeden sektör ticaret oldu ve %3,02 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle yaşanan siyasi belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde piyasalarda negatif bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, istihdam verilerinin ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi sunmasını bekliyor. Ayrıca, bu verilerin borsa üzerindeki etkisinin yanı sıra, yoğunlaşan bilanço döneminin hisse ve sektör bazında dalgalanmaları artırabileceğini vurguluyorlar.

Yarın yurt içinde Standard & Poor's (S&P) tarafından beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu, Çin'de imalat sanayi PMI, ABD'de imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları gibi önemli verilerin ön plana çıkması bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 8.800 ve 8.700 seviyeleri destek, 9.100 ve 9.200 puanları ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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