Borsa haftanın ikinci gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un haftayı sert düşüşlerle açacağı beklenirken ikinci günde de yükselişler güne başladı. Peki Borsada kazandıran hisseler hangisi oldu?

Borsa haftanın ikinci gününe yükselişle başladı
Yayınlanma:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BANKA SEKTÖRÜ KAZANDIRMAYA BAŞLADI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

Analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

borsa BIST 100 borsa istanbul
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma
Uzmanlar çöl tozu için uyardı
CHP’de Olağanüstü Kurultay iptali için hukuki başvuru yapıldı
Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti!
"Yasadışı eylemlerde 1133 kişi gözaltına alındı"
Şişli Belediyesi’nde deprem
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıta ilk zam geldi! Akaryakıta ilk zam geldi!
Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek! Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek!
AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı