Borsa ilk yarıda yükselişte: Teknik seviyeler neler?

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 düşüş gösterdi. Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,90 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,50 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve Fed Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına dair gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceği yönündeki sinyaller, risk iştahını sınırlamayı sürdürüyor. Noel tatili öncesinde piyasalar karışık bir seyir izliyor.

Teknik Görünüm ve Beklentiler

Analistlere göre, öğleden sonra yurt içinde önemli bir veri akışı beklenmezken, yurt dışında ABD Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

Direnç seviyeleri: 9.750 ve 9.900 puan

Destek seviyeleri: 9.600 ve 9.500 puan