Borsa ilk yarıda yükselişte: Teknik seviyeler neler?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,21 artışla 9.646,33 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla toplam işlem hacmi 25,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa ilk yarıda yükselişte: Teknik seviyeler neler?
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Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 düşüş gösterdi. Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,90 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,50 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve Fed Etkisi
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına dair gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceği yönündeki sinyaller, risk iştahını sınırlamayı sürdürüyor. Noel tatili öncesinde piyasalar karışık bir seyir izliyor.

Teknik Görünüm ve Beklentiler
Analistlere göre, öğleden sonra yurt içinde önemli bir veri akışı beklenmezken, yurt dışında ABD Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

Direnç seviyeleri: 9.750 ve 9.900 puan
Destek seviyeleri: 9.600 ve 9.500 puan

Suriye'de geçici yönetim belli oluyorSuriye'de geçici yönetim belli oluyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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