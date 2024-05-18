Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları yayında

Borsa İstanbul Eğitim Programları, 30'u aşkın eğitim programını içermektedir. Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilmektedirler.

Eğitimler, birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve Borsa İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekiplerce verilmektedir. Bu sayede katılımcılar, gerçek piyasa koşullarında deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitimlere, Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilmekte ve katılım sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.borsaistanbul.com internet sitesi üzerinden talepte bulunulabilir veya disegitimler@borsaistanbul.com adresinden iletişime geçilebilir.

Borsa İstanbul Grubu, finansal okuryazarlık için öncü bir adım atarken, şirketlerin ve ülke ekonomisinin sermaye piyasalarındaki derinliğini ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları:

• Henüz Başvuru Yapmamış Olup Halka Arza Hazırlanan Şirketlere, Halka Arz Öncesi Hazırlık Eğitimi

• Sermaye Piyasası Ve Borsa Eğitimi ‐ Halka Arz Olmuş Şirketler İçin Yatırımcı İlişkileri Eğitimi

• Halka Arzda Hukukçu Raporu Seminer Programı

• Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Eğitimi

• Borsa İstanbul Pay Piyasası Eğitimi

• Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Eğitimi

• Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Eğitimi

• Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş İthalat İşlemleri Eğitimi

• Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi

• Yatırım Kuruluşları Eğitimi

• BIST Katılım Endeksleri

• BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri

• İhraççı Kuruluşlar İçin Pay Senedi Operasyon Eğitimi

• Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) İşlem Eğitimi

• Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) İşlem Eğitimi

• Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Eğitimi

• Enerji Piyasaları İşlemleri Eğitimi

• İhraççı Kuruluşlar Borçlanma Araçları Operasyon Eğitimi

• Hamiline Pay Kayıt Sistemi İşlemleri Eğitimi

• Yatırım Fonları için Portföy Saklama ve Fon Değerleme İşlemleri Eğitimi

• Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Saklama ve Bilgilendirme İşlemleri Eğitimi

• Connect Platformu Uygulama Eğitimi

• Veri Dağıtım Sözleşmeleri ve Aracı Kurumların Raporlama Yükümlülükleri Eğitimi

• Borsa İstanbul Kolokasyon Erişim Hizmetleri Eğitimi

• Borsa İstanbul Uzak Erişim Ağı Eğitimi

• Bilgi Güvenliği Eğitimi

• Lisanslı Depolar İçin ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) Operasyon Eğitimi

• Kitle Fonlama Platformu & Kitle Fonlama Şirketleri İçin Kaydileşme Süreçleri Eğitimi

• Taşıt ve Tapu Takas Eğitimi

• Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Eğitimi