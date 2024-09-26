Borsa İstanbul’da pozitif açılış!

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, satış baskısıyla hareket ederek günü %1,38 kayıpla 9.891,00 puandan kapattı. Ancak borsa, yeni güne yükselişle başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa İstanbul’da pozitif açılış!
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 BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta %0,63 artışla 9.953,28 puana yükseldi. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 62,28 puan kazançla güne başlarken, bankacılık endeksi %0,89, holding endeksi ise %0,35 oranında değer kazandı. Tüm sektörler kazanç sağlarken, en çok artışı %1,12 ile madencilik sektörü gösterdi.

Teknik olarak analistler, BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtti.

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