Borsa’da sert düşüş! BIST 100 Endeksi 9.774 puan seviyesinde

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar Borsa İstanbul’u da etkiledi. BIST 100 endeksi, günü %2,30 düşüşle 9.774,40 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 229,98 puan değer kaybederken, toplam işlem hacmi 110,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa’da sert düşüş! BIST 100 Endeksi 9.774 puan seviyesinde
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Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi %2,94, holding endeksi ise %2,98 oranında değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybı %3,39 ile madencilik sektörü yaşadı.

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e ise ek %10 gümrük vergisi uygulama kararının ardından küresel piyasalarda satış baskısı arttı. Yatırımcılar, gelişmelere odaklanmış durumda.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puan seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 puan seviyeleri ise direnç noktaları olarak görülüyor.

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