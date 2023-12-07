Dolar, Euro, Sterlin... Döviz Kurunda Son Durum Nedir? 7 Aralık 2023 Günü Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu merak edenler her gün bu sorunun cevabını yeniden aramaktadırlar. Döviz kuru piyasadaki taleplere göre değişse de yine de fiyatları takip etmek mümkündür. Peki 7 Aralık 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, Euro, Sterlin... Döviz Kurunda Son Durum Nedir? 7 Aralık 2023 Günü Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
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Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde ticarette ve yatırımda en fazla tercih edilen seçeneklerden biridir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunu sıkı bir şekilde takip eder. Döviz kurundaki dalgalanmalar hayatımızı etkileyebileceği gibi aynı zamanda yatırımcıların kararlarını da etkileyebilir. Dolar, euro ve sterlinin değerini öğrenmek için canlı döviz kurunu öğrenmek isteyenler internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Peki 7 Aralık Perşembe günü döviz kuru kaç TL'den değer buldu? 

Dolar, Euro, Sterlin... Döviz Kurunda Son Durum Nedir? 7 Aralık 2023 Günü Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

7 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,97

Euro Alış: 31,07

Euro Satış: 31,20

Sterlin Alış: 36,08

Sterlin Satış: 36, 31

7 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,16

Euro Satış: 31,20

Sterlin Alış: 36,30

Sterlin Satış: 36,38

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