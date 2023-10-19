Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL İle Güne Başladı? 19 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Kuru...

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den değer bulduğu merak konusu. Piyasalara göre değerleri belirlenen döviz kurunda döviz çeşitleri kaç TL'den değer buldu? İşte 19 Ekim'de dolar, euro ve sterlin değerleri...

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL İle Güne Başladı? 19 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Kuru...
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Türkiye'de de dünyada da dolar, euro ve sterlin en çok merak edilen döviz türleridir. Piyasalardan oldukça fazla etkilenen döviz kuru her gün yeni değerlerle belirlenir. 19 Ekim 2023 günü Türkiye'de döviz türleri kaç TL'den değer buldu?    

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 19 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL İle Güne Başladı? 19 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

16 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,08

Dolar Satış: 28,20

Euro Alış: 29,55

Euro Satış: 29,65

Sterlin Alış: 33,86

Sterlin Satış: 34,13

19 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,01

Dolar Satış: 28,02

Euro Alış: 29,60

Euro Satış: 29,61

Sterlin Alış: 33,89

Sterlin Satış: 34,08

Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? 19 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? 19 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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