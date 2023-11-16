Dolar Kaç TL Oldu? Döviz Kurunda Son Durum... 16 Kasım Perşembe Günü Döviz Fiyatları...
Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Tüm dünyada en çok tercih edilen para birimlerinden olan dolar, euro ve sterlin 16 Kasım'da kaç TL'den değer buldu?
Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 16 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…
16 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,72
Dolar Satış: 28,75
Euro Alış: 31,01
Euro Satış: 31,13
Sterlin Alış: 35,36
Sterlin Satış: 32,32
16 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,68
Dolar Satış: 28,69
Euro Alış: 31,14
Euro Satış: 31,16
Sterlin Alış: 35,59
Sterlin Satış: 35,60