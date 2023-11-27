Döviz Kuru Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Alış ve Satış Fiyatları… 27 Kasım’da Güncel Fiyatlar…

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok takip edilen döviz kurlarından biridir. Bu nedenle dünya piyasasındaki hareketlerden etkilenmektedir. Peki 27 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL’den değer buldu?

Döviz Kuru Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Alış ve Satış Fiyatları… 27 Kasım’da Güncel Fiyatlar…

Dolar, euro ve sterlin en sıkı takip edilen döviz türlerindendir. Türkiye’de de yakın bir şekilde takip edilen döviz kurları kendi kişisel harcamalarımızdan yatırımlarımıza kadar çok fazla şeyi etkilemektedir. Peki 27 Ekim Pazartesi günü döviz çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatları kaç TL olmuştur? 

Döviz Kuru Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Alış ve Satış Fiyatları… 27 Kasım’da Güncel Fiyatlar… - Resim : 1

 27 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,84

Dolar Satış: 28,89

Euro Alış: 31,47

Euro Satış: 31,61

Sterlin Alış: 36,17

Sterlin Satış: 36,39

27 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,89

Dolar Satış: 28,90

Euro Alış: 31,65

Euro Satış: 31,68

Sterlin Alış: 36,36

Sterlin Satış: 36,55

Altın Haftaya Nasıl Başladı? 27 Kasım Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…Altın Haftaya Nasıl Başladı? 27 Kasım Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…Altın Fiyatları

 

# dolar kaç tl # canlı döviz kurları # merkez bankası canlı döviz kuru # euro kaç tl # sterlin kaç para
Çok Okunanlar
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar İyi Parti'de Buğra Kavuncu ve Kürşat Zorlu Kapışması! | M. İlker Yücel | Ulusal Ezber Bozan İyi Parti'de Buğra Kavuncu ve Kürşat Zorlu Kapışması! | M. İlker Yücel | Ulusal Ezber Bozan Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası! Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!