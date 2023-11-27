Döviz Kuru Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Alış ve Satış Fiyatları… 27 Kasım’da Güncel Fiyatlar…
Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok takip edilen döviz kurlarından biridir. Bu nedenle dünya piyasasındaki hareketlerden etkilenmektedir. Peki 27 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL’den değer buldu?
Dolar, euro ve sterlin en sıkı takip edilen döviz türlerindendir. Türkiye’de de yakın bir şekilde takip edilen döviz kurları kendi kişisel harcamalarımızdan yatırımlarımıza kadar çok fazla şeyi etkilemektedir. Peki 27 Ekim Pazartesi günü döviz çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatları kaç TL olmuştur?
27 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,84
Dolar Satış: 28,89
Euro Alış: 31,47
Euro Satış: 31,61
Sterlin Alış: 36,17
Sterlin Satış: 36,39
27 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,89
Dolar Satış: 28,90
Euro Alış: 31,65
Euro Satış: 31,68
Sterlin Alış: 36,36
Sterlin Satış: 36,55
# dolar kaç tl # canlı döviz kurları # merkez bankası canlı döviz kuru # euro kaç tl # sterlin kaç para