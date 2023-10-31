Döviz Kurunda Güncel Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 31 Ekim'de Döviz Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den karşılık bulduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle döviz kuru çok sıkı şekilde takip edilir. Peki 31 Ekim 2023 günü döviz türleri kaç TL'den değer buldu?

Döviz Kurunda Güncel Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 31 Ekim'de Döviz Alış ve Satış Fiyatları...
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Döviz fiyatları sıklıkla değişen bir çizelgeye sahiptir. Çok sayıda insan döviz kurlarını takip ederler. Peki 31 Ekim 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 31 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Döviz Kurunda Güncel Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 31 Ekim'de Döviz Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

31 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,16

Dolar Satış: 28,24

Euro Alış: 29,83

Euro Satış: 29,97

Sterlin Alış: 34,02

Sterlin Satış: 34,33

31 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,28

Dolar Satış: 28,28

Euro Alış: 30,02

Euro Satış: 30,04

Sterlin Alış: 34,26

Sterlin Satış: 34,43

31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu? Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Kaç TL?31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu? Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Kaç TL?Altın Fiyatları
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