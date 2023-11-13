Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu? 13 Kasım'da Güncel Canlı Döviz Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL?

Yabancı para birimleri Türk Lirası üstünden belirli değerlerle temsil edilir. Bu para birimleri yatırım ya da ticaret yapmak amacıyla kullanıldığı için çok sayıda insan güncel döviz kurunu yakından takip eder. Peki 13 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç Türk Lirası oldu?

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu? 13 Kasım'da Güncel Canlı Döviz Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL?
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Dünyada en çok merak edilen para birimlerinden olan dolar, euro ve sterlin aynı zamanda ticaret ve yatırım için kullanılabilmektedir. Canlı döviz yayınları ile sürekli olarak takip edilen döviz kuru bu nedenle yatırımcıların sürekli olarak ilgisini çeker. Özellikle güncel dolar kuru en çok merak edilen değerler arasındadır. Dolar, euro ve sterlinin ise hem talebe hem de küresel ve yerel piyasalardaki hareketlenmelere göre değişmektedir. Peki 13 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlinin güncel değeri kaç TL oldu? 

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu? 13 Kasım'da Güncel Canlı Döviz Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL? - Resim : 1

13 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,27

Dolar Satış: 28,83

Euro Alış: 30,14

Euro Satış: 30,62

Sterlin Alış: 34,37

Sterlin Satış: 35,06

13 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,52

Dolar Satış: 28,59

Euro Alış: 30,56

Euro Satış: 30,58

Sterlin Alış: 34,87

Sterlin Satış: 35,03

 

1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Gram Altın Kaç TL? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre 13 Kasım'da Altın Fiyatları...1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Gram Altın Kaç TL? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre 13 Kasım'da Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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