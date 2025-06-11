Forex nedir? Forex hesabı nasıl açılır?

Dünyanın en yüksek likiditesine sahip piyasası olarak bilinen forex piyasalarında değerli metal, hisse, emtia, parite ve döviz ticareti yapılır. Haftanın 5 günü 24 saat ticaret yapılabilen bu piyasanın birçok avantajı yatırımcılara oldukça cazip gelmektedir.

Bu avantajların ve risklerin neler olduğu bilinerek forex işlemleri yapıldığında oldukça kazançlı olan bu piyasaya yakından bakmakta fayda var.

FOREX PİYASASININ AVANTAJLARI

Forex piyasasından hisse, emtia döviz alıp satmanın avantajları şöyle sıralanabilir:

Forex'in ulaştığı günlük ticaret hacminin 6-7 trilyon dolar bandında olması ortaya manipüle edilmesi neredeyse imkansız bir piyasa şekli çıkarır çünkü likidite ne kadar yüksekse manipülasyon oluşması o kadar zordur. Bu da forexi güvenilir kılan en önemli unsur olarak görülebilir.

Forex kaldıraçlı işlemlere olanak tanıyan bir piyasa olduğu için SPK’nın koyduğu yasal sınıra göre yatırımcılar sermayelerinin 10 katına kadar kaldıraçlı işlem yapabilmektedir.

Forex piyasasının 5 gün 24 saat açık olması uzun saatler boyunca işlem yapmaya olanak sağladığı gibi ülkemizde piyasaların kapalı olduğu saatlerde dünyadaki gelişmelerden etkilenen yatırım araçları üzerinden alım satım yaparak kazançlı çıkmanızı sağlayabilir.

Aracı kurumlar forex ticaretinde spread farkından kazanç sağladığı için işlemlerden genellikle komisyon almazlar veya çok düşük komisyon ücretleriyle çalışırlar.

Forexin avantajlarından bir diğeri de internete bağlanabilen tablet, telefon, laptop gibi tüm cihazlarla bu piyasada işlem yapabilme kolaylığıdır.

Ülkemizde forex hesabı açmak isteyen herkesin 6 iş günü boyunca demo hesap üzerinden toplamda asgari elli adet işlem yapması bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun yatırımcıya pek çok faydası dokunur. Demo hesap süresi boyunca yapılan işlemler yatırımcıya forex dünyası hakkında ipuçları verir ve işlemlerin nasıl yapılacağı, makas farklarının ne olduğu öğrenilmiş olur.

YATIRIMCILARIN FOREX PİYASASI HAKKINDA MUTLAKA BİLMESİ GEREKEN RİSKLER

Forex piyasasındaki yatırımcılara avantaj olarak sunulan kaldıraç ve işlem saatlerinin uzunluğu gibi detaylar yanlış kullanıldığında riske dönüşür. Sermayesinin 10 katına kadar kaldıraç kullanan yatırımcı kar elde ettiği işlemlerde karını katlayarak kazançlı çıkarken zarar ettiği işlemlerde kaldıraç kullanırsa zararını da katlamış olur.

Aynı şekilde işlem saatlerinin uzunluğu piyasalardaki alım satım kazançlarını yakalamanızı sağlarken bir diğer yandan bilgisayar başında olmadığınız zamanlardaki düşüşlerden etkilenmenize neden olabilir.

Bir diğer risk ise forex piyasalarında fiyatların 24 saat süresince dünyanın her yerinde açıklanan ekonomik verilerden, siyasi, jeopolitik ve toplumsal olaylardan farklı şiddetlerde etkilenmesidir. Bu durum dalgalanmaların beklentilerin dışında gerçekleşmesine ve para kaybetmenize neden olur.

Bu piyasanın avantajları ve risklerini öğrendikten sonra “forex hesabı nasıl açılır?” adımına geçilebilir.

FOREX HESABI NASIL AÇILIR?

Forex hesabı açmak için ilk adım güvenilir bir aracı kurum seçimidir. Türkiye’de yasal forex işlemleri yapabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş bir aracı kurumda hesap açmanız gerekir.

ALB Forex; SPK tarafından verilen Geniş Yetkili Aracı Kurum unvanına sahip, sermayesi güçlü bir yatırım şirketidir.

Forex hesabı açma talebinizi internet üzerinden veya ALB Forex’i arayarak iletebilirsiniz. Başvuru sürecinin ardından yatırımcıdan birtakım belgeler istenir. İstenilen belgeleri kuruma eksiksiz bir şekilde ilettiğiniz takdirde demo hesabınız açılacaktır. SPK mevzuatı gereği kişinin deneme hesabını asgari altı iş günü süreyle çalıştırması ve toplamda en az elli adet işlem yapması gerekir.

Demo sürecinin sonunda yatırımcının forex hesabı aktif olur. Yatırımcılar alım satım işlemlerini gerçekleştirmeye başlayabilir.