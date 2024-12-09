İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat!

Memiş, gram altın ve ons altının artık farklı dinamiklerle hareket ettiğini belirtti:

"Gram altın artık dolar/TL kurunu takip edecek. Ons altın ise uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altında 2980-3080 lira aralığını izliyoruz. Ons altın kaynaklı olarak gram altının 3000 TL’nin altına sarkması mümkün."