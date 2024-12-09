İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat!
Suriye'de rejimin devrilmesi ve piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatları mercek altında. Finans Analisti İslam Memiş, gram altının artık dolar/TL'yi takip edeceğini ve ons altının dalgalı bir seyir izleyeceğini belirtti.
Finans Analisti İslam Memiş, Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından piyasalara etkilerini değerlendirdi. Haber Global’e konuşan Memiş, altın fiyatlarının bu gelişmelerden doğrudan olumsuz etkilenmediğini vurguladı. "Suriye’de rejimin devrilmesinin iç piyasalara olumsuz yansımalarını görmüyoruz. Borsa tarafında olumlu bir seyir var ve altın fiyatları da stabil bir hareket izliyor" dedi.
Memiş, gram altın ve ons altının artık farklı dinamiklerle hareket ettiğini belirtti:
"Gram altın artık dolar/TL kurunu takip edecek. Ons altın ise uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altında 2980-3080 lira aralığını izliyoruz. Ons altın kaynaklı olarak gram altının 3000 TL’nin altına sarkması mümkün."
Memiş, ons altının kısa vadede 2670-2680 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini, ancak ardından 2580 dolara kadar gerileme olabileceğini ifade etti.
YIL SONU VE 2025 BEKLENTİLERİ
Altın fiyatlarındaki yıl sonu beklentilerini de paylaşan Memiş, "Bu yıl gram altın 3000 lira üzerinde tamamlayabilir. Ons altında ise 2600 dolar seviyesini yıl sonu için öngörüyoruz" dedi.
2025’in ilk çeyreğinde ise gram altının 4000-4500 lira aralığını görebileceği öngörüsünde bulundu.
Hafta içerisinde ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Memiş, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekti:
"Bu hafta çarşamba günü ABD enflasyonu, perşembe ise merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatları için kritik. Ons altında sert hareketler görebiliriz."
BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF GÖRÜNÜM
Borsa İstanbul’daki olumlu seyri de değerlendiren Memiş, 10.400 puan seviyesindeki endeksin yükselişini sürdürebileceğini belirtti. Ayrıca, piyasalarda yıl sonuna kadar sakin bir hareket beklediğini ifade etti.