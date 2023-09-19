Kayseri Şeker temettü ne zaman? Kayse 2023 temettü ödemesi ne kadar olacak?

Kayseri Şeker (KAYSE), Eylül ayının başında bilanço ve temettü ödeme tarihlerini duyurmuştu. Kayseri Şeker yatırımcıları temettü ödemesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Temettü ödemesi almak için hisseyi ne zaman almak gerekir? KAYSE 2023 temettü ödemesinin nasıl alırım? Temettü ödemesi hesabıma ne zaman düşer? KAYSE temettü verimi nedir? KAYSE temettüsü kârlı mı? Özellikle Kayseri Şeker yatırımcısının sıklıkla sorduğu sorulardan birkaçı oluyor. İsterseniz gelin Kayse 2023 temettü tarihlerini ve ödemesini detaylı bir şekilde inceleyelim.

KAYSERİ ŞEKER TEMETTÜ NE KADAR? KAYSE 2023 TEMETTÜ ÖDEMESİ

10 Mayısta halka arz olan Kayseri Şeker ilk temettü ödemesi için KAP'a tarih verdi. 16,27 TL fiyattan halka arz olan şirket 19 Eylül saat 14.00 günü güncel olarak 42,54 TL fiyattan işlem görmekte. Bilançosu ile birlikte temettü tarihini de duyuran şirket bugün yatırımcılarına ilk kez temettü dağıtacak. KAYSE 2023 temettüsünün ilk ödemesi 19.09.2023 tarihinde yapıldı. 17 Eylül'de KAYSE hissesinden en az 1 lot alan vatandaşın temettüsü bugün kesinleşti. KAYSE'nin ilk temettü ödemeleri 2 gün sonra 21.09.2023 tarihinde hesaplara yatması bekleniyor. 2023 yılında yapılacak ikinci temettü ödemesini de 28.11.2023 tarihinde yapacak olan KAYSE temettü verimi nedir? Ne kadar temettü ödedi? Gelin sizler için hazırladığımız tabloyu inceleyelim.

KAYSE LOT BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ YATIRACAK? KAYSE TEMETTÜ VERİMİ 2023

Tabloda görünen üzerine KAYSE temettü ödemesini bu yıl 2 taksitli şekilde dağıtacağını yatırımcılarına duyurdu. İlk temettü ödemesi bugün gerçekleşen KAYSE temettü ödemesi pay başına 0,045 lira oldu. Bu temettü ödemesinin verimi %0,09 olması yatırımcıyı pek fazla heyecanlandırmadı. 28 Kasım'da gerçekleşecek ikinci temettü ödemesinin pay başına düşen temettü tutarı 0,2141 lira olacak. Bu ödemenin de temettü verimi %0,48 olduğu hesaplanıyor. KAYSE 2023 Temettü ödemeleri toplamına bakılırsa 1000 lot KAYSE hissesi olan bir yatırımcının temettü geliri 259,1 lira olarak hesaplayabiliriz.