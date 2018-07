Bu ekonominin velisi kim?

Artık uzaylılara inanmaya başladım. Bence bizim ekonomiyi uzaylılar yönetiyor. Zaman zaman da UFO’larla gelip müdahalelerde bulunuyorlar. UFO, burada tanımlanamayan cisim manasında kullanılmıştır.Tanımlanamıyor; çünkü bir türlü sorunlar gerçek adresini bulamıyor. Her şeyin ve her olayın bir nedeni var; sorumlusu var ama gerçek sahibi, yani neden olanı ortada yok.Mesela enflasyon iki hanelere oturmuş; hızla yüzde 20’lere doğru koşuyor. Sorumlusu kim? Dolardaki artış ve gıda piyasasındaki aracılar... Kamyoncuları da unutmamak lazım tabi...Dolar; ne yapılarsa yapılsın düşürülemiyor. Sorumlusu kim? Dış güçler.Ekmek fiyatlarına zam yapılmaya hazırlanılıyor. Sorumlusu kim? Uncular...Doğalgaza zam, akaryakıta zam, tütünlü mamullere, alkollü içeceklere her şeye zam sıralanıyor. Sorumlusu kim? Piyasada faaliyet gösterenler.Dış ticaret açığı hızla artıyor. Bu da cari açık problemini ve finanse edilmesi sorununu önümüze getiriyor. Sorumlusu kim? İhracatçılar.Komşu ülkelerle ticaretimiz sekteye uğruyor. Hemen hiç biriyle doğru düzgün bir ilişkimiz kalmadığı için problemler reel sektörde can yakıyor. Sorumlusu kim? Esad...Faiz oranları hızla artıyor. Maliyetlerden hayat pahalılığına kadar her şeye etki ediyor. Sorumlusu kim? Faiz lobisi...İşsizlik iki haneye oturdu. Ne yazık önümüzdeki süreçte hızla artmaya devam edecek. Sorumlusu kim? Üreticiler...Et fiyatlarından patates fiyatlarına kadar bütün tarım ürünlerinin fiyatları yükseliyor. Vatandaş bu ürünlere ulaşamaz hale geliyor. Sorumlusu kim? Spekülatörler...Bankalar kredi veremiyor. Verdikleri kredinin de bedeli, faiz oranlarına ve paranın maliyetine eş zamanlı olarak yükseliyor. Sorumlusu kim? Merkez Bankası veya bankalar...Sürekli sigorta primleri ve vergi barışı ya da yapılandırması yapılıyor. Tahakkuk / tahsilat oranları yerlerde sürünüyor. Sorumlusu kim? Mükellef...Ulaştırma ücretlerine sistemli bir şekilde maliyet yükleniyor. Bu da enflasyonda önemli bir artışa neden oluyor. Sorumlusu kim? Özel halk otobüsleri, dolmuşlar, minibüsler ya da şoförler...Emlak fiyatları tüm stoklara rağmen düşmüyor. Tüm uyarılara rağmen maketten ev satışı devam ediyor. Sorumlusu kim? Gayrimenkulcüler...Türkiye ekonomisi alarm veriyor. Finans piyasalarından reel sektörüne kadar tüm yelpazenin borçları ürkütüyor. Notumuz düşüyor. Sorumlusu kim? Uluslararası derecelendirme kuruluşları...Listeyi uzatayım mı? Gerek yok... Ne başlık bulursanız bulun mutlaka bir adreslendirme yapılıyor. Fakat gerçek sorumlu ortada yok. Hep bir dış güçler, kötü niyetliler, spekülatörler, vurguncular, lobiler... Olmadı muhalefet...Oysa okul yıllarınızı hatırlayın. Sınıfta bir öğrenci sorun yarattıysa öğretmenlerin ilk sözü ne olurdu? Bu öğrencinin velisi kim? Peki ekonomi tepe taklak giderken 16 yıldır ekonomiyi yönetenler ve son seçimde de yeniden yetkilendirilenler nerede?Sormak hakkımız değil mi? Bu ekonominin velisi kim?