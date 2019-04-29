'Büyük kararın' temelleri atılıyor

Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ittifakı çağrısı ile birlikte 3 önemli konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesi başkanı sayın Fahrettin Altun’un, Doğu Perinçek’in 'Ermeni soykırımı' davası ile ilgili zaferine vurgu yapması, değerli komutanımız Sayın Beyazıt Karataş'ın S400’lerin yerleştirilmesi konusu ile ilgili yapmış olduğu simülasyon ve Habertürk gazetesinde Türkiye ittifakının parametrelerinin yayınlanması. 24 Nisan'da Ermeni Soykırımı iddialarına karşı Türk devletinin Perinçek'in Zaferi ile ilgili yaptığı yorumlar ve vurgular ve bunu aynı zamanda uluslararası kamuoyuna karşı bir güç olarak kullanmasının önemine zaten fazla değinmeye gerek yok.
HABERTÜRK’ÜN HABERİ
Habertürk'te Geçtiğimiz günlerde Türkiye ittifakı ile ilgili bir özel haber yayınlandı. Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in haberi oldukça önemliydi. Haber “özel haber” vurgusu taşıyordu. Bir müddet bekledim acaba bir yalanlama veya düzeltme olur mu diye, bir düzeltme olmayınca önemsediğim haberiin ilgili bölümümü virgülüne ve noktasına dokunmadan aynen dikkatinize sunuyorum.
"TÜRKİYE İTTİFAKI" NIN PARAMETRELERİ
"(...)1- KURTULUŞ VE KURULUŞ: Kurtuluş ve kuruluşun kapsayıcı ve koruyucu felsefesine sahip çıkmak. Cumhuriyet’imizi ve kurucu liderimiz Atatürk’ü, ülke ve milli değerlerimiz olarak sahiplenmeyi güçlendirmek.
2- VATANIN VE MİLLETİN BİRLİĞİ: Türkiye’nin; coğrafi ve siyasi bütünlüğünü ve birliğini koruma ve güçlendirme mücadelesini tavizsiz sürdürmek.
3- GÜÇLÜ DEMOKRATİK DEVLET: Devleti demokratik yoldan ve demokratik devlet olarak güçlendirmeye devam etmek. Devlet ve ülke karşıtı ideolojik siyasetle kararlı ve ödünsüz bir şekilde ideolojik, siyasi ve hukuki mücadele yapmak.
4- YURTSEVER DEMOKRASİ VE DEĞERLERİMİZ: Demokrasimizi, hak ve özgürlükler alanımızı yurtseverlik esasına dayalı geliştirmek. Sınırları belirsiz liberalizmden değil yurtsever demokrasiden yana olmak. Siyasi ve hukuki sistemimizi; tarihsel, kültürel, yerel, toplumsal ve manevi tüm yapıcı değerlerimize uyumlu kılacak bir yaklaşıma sahip olmak.
5- TERÖR VE ŞİDDET SİYASETİYLE MÜCADELE: Türkiye ve insanlık için şiddet siyasetiyle, terörle ve terör örgütleriyle kesintisiz ve kararlı mücadele içinde olmak. Ülkemize karşı ve ülkemiz içindeki şiddete dayalı her türlü siyasetin gayri meşruluğunu deşifre edip bunlarla tereddütsüz mücadele etmek.
6- ULUSLARARASI TOPLUMDA EŞİTLİK: Uluslararası ilişkilerde eşit seviyeyi ve eşit haklı bir pozisyonu sürekli kılmak. Küresel toplum içinde merkez aktörlerden biri olmak için gösterilen çabaları güçlendirmek.
7- EMPERYALİZME ve FAŞİZME KARŞI OLMAK: Yeni tipte emperyalist saldırılara ve küresel faşizm oluşturma çabalarına karşı demokratik dünya toplumuyla birlikte mücadele etmek. Bu bağlamda İslam düşmanlığıyla, ırkçılıkla ve bağımsızlığını korumaya çalışan ülkelere yapılan emperyalist saldırılarla mücadele içinde olmak.
8- ÜLKE LİDERLİĞİ: Türkiye’nin siyasal icrasının merkezi olan Cumhurbaşkanlığını ülke liderliği olarak kabul etmek ve konumlandırmak. Cumhurbaşkanının hükümet etme görevinin yanısıra devletin başı olma ve devleti temsil etme ödevi kapsamında ülke liderliği olarak yürüttüğü faaliyetleri desteklemek ve güçlendirmek.”
Parametreler bu şekilde sıralanmış. Oldukça dikkate değer vurgular var. Özellikle emperyalizme karşı birliktelik, liberalizme karşı çıkış ve kurucu değerlerle Atatürk'e yapılan özel vurgu son derece önemli gibi görünüyor. Güvenlik ve dış politika konusundaki önemli noktalara da dikkat çekmek lazım.
S400'LERİN DURUMU
Türkiye'nin s400ler konusundaki kararlı tutumu devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın yapmış olduğu bataryaların yerleştirileceği simülasyon oldukça önemli. s400ler Türkiye'nin gündemine yeni girdiğinde henüz tarihler 15 Eylül 2017’yi gösterirken Halil Nebiler’in Televizyon Gazetesi programında çok önemli bilgiler vermiştik; o programın kayıtlarına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://youtu.be/eeZr8JjvL40
Canlı yayın ve özel haber heyecanı ile bazı matematik hataları yaptık programda ancak özünde verdiğimiz bilgilerle bugünkü simülasyon birbirine çok örtüşüyor. Sayın Karataş'ın simülasyonunda da görüldüğü gibi s400 füze bataryaları kendiliğinden radarlı. Radar mesafesi ve vuruş mesafesi oldukça önemli. Dikkatle bakıldığında Türkiye’ye yönelik ABD tehditlerinin geldiği noktalara karşı konumlanma var. Balkanlar’da kurulan yeni Amerikan üsleri ve aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik tehditlerle, Karadeniz'de Ukrayna ve Gürcistan üzerinde yine Amerikan konumlanması düşünüldüğünde S400’ lerin yerleştirileceği noktalar oldukça çarpıcı. Simülasyona dikkatle bakılırsa mesele daha iyi anlaşılıyor.