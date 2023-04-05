15 Mayıs sabahı Türkiye'yi ne bekliyor?

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programının konuğu oldu.

Gündemi değerlendiren Bursalı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı ile ilgili şunları belirtti:

- Sıradan saldırılar değil. Ucunda Türkiye var. O yüzden Türkiye bunu hem insani olarak, vicdani olarak hem de vatan bütünlüğü açısından çok dikkatli izlemeli ve gereğini yapmalı. Maalesef bu güne kadar kınamadan başka bir şey görmedik, duymadık. Peki gereği ne? 2021'de Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek, üç ayaklı bir çözüm planı açıkladı. Bir, Doğu Kudüs merkezli bir Filistin devleti kurulacak. İki, bölgemizde kurulmak istenen 2. İsrail planı bozguna uğratılacak. Üç, bununla beraber Amerikan emperyalizminin ve İsrail siyonizminin Doğu Akdeniz'i paylaşmak isteyen saldırganlıklarına son verilecek.