ABD'nin Doğu Akdeniz planı ne?

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan gündemde yer alan Amerika'nın Doğu Akdeniz üzerindeki planlarını aktardı.

Son Güncelleme:

Gün Ortası programına konuk olan Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan gündemde yer alan Amerika'nın Doğu Akdeniz üzerindeki planlarını aktardı. Kadan, ABD karşısında hükümetin Suriye'de geri adım attığını vurguladı. Konuyla ilgili olarak Kadan şu ifadeleri kullandı:

- AK Parti hükümeti, Suriye'de adım atma konusunda ABD'nin kendilerine verdiği güçlü mesajlardan etkilenmiş ve geri adım atmış durumda. ABD Genelkurmay Başkanı'nın gelmesi, uçak gemilerinin indirilmesi hükümetine geri adım attırmış durumda. Bu sürecin ilerlemesinin aciliyeti konusunda Rusya, Suriye ve İran bizden daha istekliler. Geçen her dakika terör örgütünün biraz daha serpilmesine, Amerika'nın biraz daha oraya yerleşmesine neden oluyor. Bundan İran da Suriye de Rusya da rahatsız ama Türkiye bir şekilde ABD'ye iyi mesajlar vermeye çalışıyor seçim sürecinde.
# Gün Ortası # tevfik kadan # doğu akdeniz

Benzer Videolar

"Yüzyılın seçimi" "Yüzyılın seçimi"
Sarı yeleklilerden sonra sıra emeklilerde Sarı yeleklilerden sonra sıra emeklilerde
"Öcalan'ı içeriden çıkarma hesapları var" "Öcalan'ı içeriden çıkarma hesapları var"
Diyarbakır'da kiralar neden artıyor? Diyarbakır'da kiralar neden artıyor?
Başkent Kulisi - 27 Mart 2023 Başkent Kulisi - 27 Mart 2023
Özel Yayın - 26 Mart 2023 Özel Yayın - 26 Mart 2023
"AK Parti iktidarı ABD'den korkuyor" "AK Parti iktidarı ABD'den korkuyor"
"Vatan Partisiz bir seçim olmaz" "Vatan Partisiz bir seçim olmaz"
Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı Ali Murat Engin'den Perinçek için imza çağrısı
Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı
Adnan Türkkan'dan imza çağrısı Adnan Türkkan'dan imza çağrısı
"Türkiye'nin sorunlarını çözecek isimler değil" "Türkiye'nin sorunlarını çözecek isimler değil"
Çok Okunanlar
1 Efsane otomobil Toros geri dönüyor
2 Karaman'da feci kaza
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 NİSAN 2023)
4 Türkiye Kupası çeyrek final maç programı
5 İşte Togg'un kilometre taşları