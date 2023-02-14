"Acil ihtiyacımız yok, yardımlar daha acil olanlara gitsin" | Dilek Doğan Kahramanmaraş'tan aktardı

Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kazanlıpınar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Köyün durumu hakkında bilgi veren mahalleli "Devletimiz seferber oldu konteyner geldi. Acil ihtiyacımız yok, daha acil ihtiyacı olanlara gitsin yardımlar" dedi.