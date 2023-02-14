Adıyaman'da çadırda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı | Ekrem Demir bölgeden aktardı

Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir Adıyaman'da bir çadır kentte depremzedelerle görüştü. Depremzedeler çadırların içinde 15-20 kişi kaldıklarını belirtti. Depremzedeler bu zorluğun üstesinden devlet ile birlikte geleceklerini söyledi.

Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir Adıyaman'da bir çadır kentte depremzedelerle görüştü. Depremzedeler çadırların içinde 15-20 kişi kaldıklarını belirtti. Depremzedeler bu zorluğun üstesinden devlet ile birlikte geleceklerini söyledi.

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