Adnan Türkkan: "Vatanseverlere sesleniyoruz, gelin cesur lider Perinçek'e imza verin"

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Ulusal Kanal Ana Haber'e konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza için vatandaşlara çağrıda bulunan Türkkan, "Vatanseverlere sesleniyoruz, gelin cesur lider Perinçek'e imza verin" dedi.