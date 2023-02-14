AFAD gönüllüsü "Çok fazla gelen bilinçsizce yardım var" | Sezer Özseven bölgeden aktardı

Ulusa Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven, Kahramanmaraş Afşin'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde kurulan çadır kentte AFAD gönüllüsü Furkan Bardak ile görüştü. Furkan Bardak, 216 çadırın içinde 800 kişi olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.