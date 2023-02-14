AFAD gönüllüsü "Çok fazla gelen bilinçsizce yardım var" | Sezer Özseven bölgeden aktardı

Sezer Özseven, Kahramanmaraş Afşin'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde kurulan çadır kentte AFAD gönüllüsü Furkan Bardak ile görüştü. Furkan Bardak, 216 çadırın içinde 800 kişi olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Son Güncelleme:

Ulusa Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven, Kahramanmaraş Afşin'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde kurulan çadır kentte AFAD gönüllüsü Furkan Bardak ile görüştü. Furkan Bardak, 216 çadırın içinde 800 kişi olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

# deprem

Benzer Videolar

Adıyaman'da çadırda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı Adıyaman'da çadırda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı
Çocuklar deprem travmasını nasıl atlatacak? Çocuklar deprem travmasını nasıl atlatacak?
"İkinci Deprem ekiplerimizi enkaz altında bıraktı" "İkinci Deprem ekiplerimizi enkaz altında bıraktı"
Defne'de koordinasyon merkezinde çalışmalar sürüyor Defne'de koordinasyon merkezinde çalışmalar sürüyor
Şehirler nasıl yeniden inşa edilecek? | Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Mehmet Yuva Şehirler nasıl yeniden inşa edilecek? | Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Mehmet Yuva
"Her gün ortalama 2 uçağımız yardım için geliyor" "Her gün ortalama 2 uçağımız yardım için geliyor"
"Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda" "Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda"
"Bugünlerde bile bizi bölmeye çalışanların oyunu tutmaz" "Bugünlerde bile bizi bölmeye çalışanların oyunu tutmaz"
Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu bölgedeki çalışmalarını anlattı Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu bölgedeki çalışmalarını anlattı
"Acil ihtiyacımız yok, yardımlar daha acil olanlara gitsin" "Acil ihtiyacımız yok, yardımlar daha acil olanlara gitsin"
Deprem bölgesinde kurulan konteyner evlerin içleri nasıl? Deprem bölgesinde kurulan konteyner evlerin içleri nasıl?
"Tüm imkanlarımızla Türkiye'nin yanındayız" "Tüm imkanlarımızla Türkiye'nin yanındayız"
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...