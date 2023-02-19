"ASYA kurulduğu gün koşmaya başladı" | Mehmet Demircioğlu Ulusal Kanal'a anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, Antakya'da depremzedelere yapılan yardımlar hakkında Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulundu. ASYA'nın kuruluşunu da anlatan Demircioğlu, "Kurulduğu gün koşmaya başlayan bir kuruluş oldu" ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu'ya konuştu. Demircioğlu, Antakya Mobilyacılar Sitesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demircioğu, deprem sonrası afetzedelerin yaralarının sarılması için süreklilik arz eden bir çalışma olduğunu belirterek yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarına teşekkür etti.

Demircioğlu, aynî yardımların yanı sıra aş evlerinin ihtiyacı olan desteklerin sağlandığını belirtti. Antakya'da üç adet depo olduğunu belirten Demircioğlu, bugüne kadar 3 bin 900 tır yardım geldiğini belirtti. 

Hane bazlı yardım çalışmalarının da başladığını belirten Demircioğlu, Whatsapp hattı kurduklarını ve buradan yardım başvurularını topladıklarını söyledi. "İnşallah yaralarımız devletimizin, milletimizin yardımıyla saracağız" ifadelerini kullanan Demircioğlu, yardımların kolileyerek gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Demircioğlu, ikinci el eşyaları artık kabul edemedikleri belirtti.

ASYA'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı gün depremin yaşandığını belirten Demircioğlu, "Kurulduğu gün koşmaya başlayan bir kuruluş oldu" ifadelerini kullandı.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # ulusal kanal

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